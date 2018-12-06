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Отвага при бегстве: в России удивились «смелости» эсминца США 

Газета.Ru 45 минут назад
Сообщения о демонстративном проходе американского военного эсминца вдоль берегов России в Японском море, цель которого — бросить вызов «чрезмерным» морским претензиям РФ, оказались преувеличены. Как сообщили в Минобороны России, судно не приближалось к российским территориальным водам в ближе, чем на 100 километров. Эсминец все время шел в сопровождении большого противолодочного корабля, а также самолетов морской авиации Тихоокеанского флота.
В Миноброны РФ прокомментировали новость о том, что ракетный эсминец McCampbell ВМС США демонстративно прошел у берегов России, в непосредственной близости от залива Петра Великого в Японском море.
Украинским кораблям разрешили стрелять на поражение
Официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков подчеркнул, что военный корабль прошел более, чем в 100 км от российских территориальных вод. Кроме того, эсминец сопровождали большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц», а также самолеты морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ), которые контролировали действия американских военных.
«Если экипаж американского эсминца и «продемонстрировал» что-либо, то это свою неудачную попытку на максимальной скорости уйти от сопровождавших его сил Тихоокеанского флота. В настоящее время, экипаж американского эсминца УРО McCampbell ВМС США «демонстрирует» свою отвагу на удалении более 400 км от территориальных вод РФ в центральной части Японского моря», — сказал Конашенков.
5 декабря в ВМС США сообщили, что ракетный эсминец прошел мимо базы ТОФ, расположенной в заливе Петра Великого. Как отметила представителя Тихоокеанского флота США Рейчел Макмарр, McCampbell совершил этот маневр намеренно, чтобы бросить вызов чрезмерным морским претензиям России, а также поддержать права, свободы и законное использование моря, которое находится в распоряжении США и других стран. По ее словам, действия эсминца стали частью операции «Свободная навигация», задача которой — показать российской стороне, что «США будут летать, плавать и действовать везде», где им это позволяет международное право.
США не признает претензий России на водные территории в этой части Японского моря, подчеркнула она, добавив, что эта аквтория является международной, посколько поскольку она находится более чем в 12 милях от побережья РФ.
При этом Макмарр подчеркнула, что действия ВМС США не направлены против России или других стран и не связаны с недавним инцидентом в Керченском проливе, где украинские военные корабли нарушили границу РФ и были задержаны.
В Госдуме РФ завявили, что действия американских военных носят провокационный характер. Зампред комитета по обороне Юрий Швыткин отметил, что вопросы территориальной целостности и защиты границы являются первостепенными для России.
«Откуда бы ни исходила агрессия или провокационные действия — с Украины или из Америки, для нас это не имеет особого значения. Для нас государственная граница неприкасаемая», — сказал он. — Мне бы очень не хотелось, чтобы наши подводные лодки всплывали у берегов Америки».
Кандидат политических наук, эксперт РИСИ Андрей Губин напомнил, что в 90-е годы американские военные проводили учения в непосредственной близости от российских территориальных вод.
«Что называется, решили вспомнить старое и показать, что есть еще порох в пороховницах. Ситуация может быть неприятной с морально-психологической точки зрения. А что касается военной составляющей, ситуация рядовая, мы к этому привыкли и оставляем за собой право реагировать в случае нарушения наших территориальных вод», — пояснил он в эфире радио Sputnik.
При этом, отметил эксперт, обычно американские ВМС не нарушают территориальные границы других государств.
К их методам невозможно придраться с юридической точки зрения, однако такое поведение является нехорошим сигналом.
«Если они дальше будут продолжать этим заниматься и вблизи наших территориальных вод какую-то активность разовьют, нам придется как-то отвечать, чтобы держать их в отдалении», — подытожил Губин.
К слову, США уже не в первый раз используют подобную тактику приближения к территориальным водам другого государства.
В конце октября американские военные корабли совершили подобный провокационный рейд через Тайваньский пролив. Эсминец Curtis Wilbur и крейсер Antietam были оттеснены китайскими военно-морскими судами при попытке пересечь Тайваньский пролив.
Как позднее пояснила Рейчел Макмарр, таким образом США оказали давление на Китай. Этот инцидент последовал за полетами бомбардировщиков ВВС США через спорные Восточные и Южно-Китайские моря. Пекин назвал подобные действия провокацией со стороны Штатов.
Напомним также, что 6 декабря американские СМИ, в частности телеканал CNN, сообщили о том, что США готовятся отправить военный корабль в Черное море, чтобы ответить на действия России в Керченском проливе.
Американские военные обратились за помощью к Государственному департаменту, который должен уведомить Турцию об отправке корабля в Черное море, передает телеканал. При этом пока неизвестно, какой именно военный корабль может прибыть в Черное море.
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