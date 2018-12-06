В США перечислили «оружие XXI века»

В список попали авианосцы типа Ford , субмарины типа Columbia, гиперзвуковые ракеты, перспективные надводные корабли, создаваемые в рамках программы LSC (Large Surface Combatant), и истребители шестого поколения.

Издание отмечает, что «ВМС США с 1943 года оставались самыми мощными военно-морскими силами в мире», однако такое положение оспаривается Россией и Китаем, которые разрабатывают все более сложное оружие, включающее гиперзвуковые ракеты и малошумные субмарины.