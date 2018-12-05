Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Супероружие России спасет США 

Lenta.ru 25 минут назад
Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости
Торпеды «Посейдон» и ракеты «Сармат» с моноблочной боевой частью способны гарантированно уничтожить США, что делает ядерную войну бессмысленной, пишет в статье для «Военно-промышленного курьера» заместитель президента по информационной политике Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) доктор военных наук Константин Сивков.
«Это истинно пацифистский подход. Кстати, такое оружие спасает жизни народов всех стран, которые могли бы стать театром третьей мировой, в том числе и в западном мире. Угрозой уничтожения американской элиты Россия предотвращает ядерную войну, тем самым уберегая народ США от чудовищных жертв, которые неизбежны в случае даже ограниченного ответного удара», — полагает автор.
Сивков отмечает, что «в реальности войны предотвращаются не благими пожеланиями и пустым морализаторством, не теоретизированием на тему "как хорошо бы мы жили без оружия и войн", а созданием такого противовеса, который остановит агрессора на стадии замысла».
«Именно эта позиция и есть истинно пацифистская. Она реально предотвращает войны», — пишет эксперт.
В октябре Сивков предложил способ гарантированного уничтожения США.
Согласно официальным заявлениям, межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», способная нести полезную нагрузку порядка десяти тонн, имеет дальность полета около 16 тысяч километров, способна достигать территории противника по баллистической траектории, проходящей через Южный полюс, и перемещаться на сверхмалой высоте.
О разработке беспилотного подводного аппарата «Посейдон», первоначально известного как «Статус-6», впервые стало известно в ноябре 2015-го. В марте 2018-го президент России Владимир Путин официально подтвердил существование такого оружия. Подводный аппарат, оснащенный инновационной ядерной энергоустановкой, способен двигаться на сверхбольшой глубине с неограниченной дальностью, является оружием массового поражения и предназначен для уничтожения объектов экономики противника.
Последние новости
США выдвинули России ультиматум по ракетному договору Россия пошла против ОПЕК В Москве появится платная парковка по 380 рублей в час
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Грызлов покинул заседание в Минске225
США дали России 60 дней на ликвидацию ракетной программы750
Пугающий прогноз на 2019-й и другие события дня25
МИД ответил на жесткий ультиматум США54
Стал известен ответ России на действия Украины по активам685
Видео
00:40
«Алкоголь лишил меня мужа, а мою дочь — отца»
Шоу-бизнес
01:10
Константинополь отказал украинской церкви в автокефалии
В мире Украина
01:08
Ведущий «60 минут» выгнал из студии украинского эксперта
Общество
00:03
В Москве эвакуировали все вокзалы
Происшествия
00:50
США дали России 60 дней на ликвидацию ракетной программы
США Армия
00:28
Россия готова ответить на действия Украины по активам
Политика
00:16
Экс-министр культуры Грузии найден мертвым
Происшествия
02:05
Путин перестал говорить с Порошенко
Политика Статьи
00:40
Трамп сам захотел поговорить с Путиным
Политика
06:45
Умер актер из сериала «Универ»
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение