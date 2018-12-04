Расчеты «Ярсов» совершили первый за зиму полевой выход

Традиционно, на маршрутах движения пусковых установок была организована комендантская служба, военнослужащие которой отработали охрану маршрутов движения колонны.

Сегодня расчеты ПГРК «Ярс» Тейковского ракетного соединения провели маневры по приведению комплексов в боевое положение.

Так, организация комендантской службы имела целью охрану маршрутов движения от действий «диверсантов» противника, а также проведение анализа радиационной, химической и биологической обстановки.

PC-24 «Ярс» — российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью.

«Ярс» может быть размещен на мобильных пусковых установках или в хорошо защищенных подземных шахтах. На ракетах стоят многоблочные гиперзвуковые маневрирующие ядерные боевые части. Каждый блок имеет собственную систему наведения и может преодолеть любую систему НПРО.