Зачем военные сливают боевые вертолёты

Эффективный менеджмент добрался до российских производителей боевых вертолётов. К 2019 году должно произойти давно ожидаемое слияние конструкторских бюро Миля и Камова. Холдинг «Вертолёты России» обещает сохранить две оригинальные конструкторские школы, но эксперты опасаются, что объединение убьёт установившуюся ещё в советское время конкуренцию, позволявшую обоим КБ производить самобытные передовые машины.

Конструкторские бюро (КБ) Камова и Миля объединят в 2019 году, сообщил портал Mil.Press со ссылкой на источники: «Документы по слиянию уже подготовлены дирекцией. В них идёт речь о ликвидации фирмы „Камов“ посредством её включения в состав МВЗ им. М. Л. Миля . Два К Б станут единым, хотя не знаю, как именно его решат назвать. При этом разделение самих школ останется, потому что они самобытны и кардинальным образом отличаются», — рассказал источник, добавив, что речь идёт о юридической процедуре, которая не подразумевает слияния конструкторских школ. Возможная причина объединения двух бюро банальна — оптимизация расходов.

Слияние двух КБ — часть общей для отечественной оборонной промышленности тенденции на объединение извечных «конкурентов» в рамки одних и тех же юрлиц. В 2017 году руководство Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) сообщило о планах до 2019 года объединить компании «Сухой» РСК «МиГ» . Два российских производителя истребителей сольются под крышей единой структуры АО «Компания „Сухой“, при этом сохранятся „бренды“ боевых самолётов МиГ и Су, указывали в ОАК.

Об объединении двух конструкторских бюро, проектирующих российские вертолёты, говорят давно — с 2002 года. В 2012-м году была принята и впоследствии утверждена „Государственная программа развития авиационной промышленности России на 2013−2025 годы“, согласно которой КБ „Миль“ и „Камов“ планировалось объединить „с целью сокращения сроков и стоимости разработки вертолётной техники“. Оба конструкторских бюро с 2010 года входят в один холдинг АО „Вертолёты России“, дочернюю компанию госкорпорации „Ростех“ . При этом, отмечали эксперты, главный риск — снижение конкуренции, с советского времени позволявшего двум КБ создавать оригинальные машины.

КБ „Камов“ традиционно создавало вертолёты с соосной схемой винтов. Самые известные последние разработки — легендарная „Чёрная акула“ Ка-50 (снята с производства в 2009 году) и Ка-52 „Аллигатор“. Московский вертолётный завод имени (МВЗ) М. Л. Миля (КБ Миля входит в предприятие) специализируется на „классических“ машинах с рулевым винтом. Именно на МВЗ было создано большинство советских и российских вертолётов, в том числе самый массовый в мире военно-транспортный Ми-8 и ударный Ми-28-Н „Ночной охотник“.

Во многом причиной слияния является специфическая деятельность руководства вертолётного холдинга, считает эксперт Межведомственного авиационного экспертного совета Виктор Галенко

»За последние годы его управленческий аппарат увеличивался, а Московский вертолётный завод, раздираемый множеством акционеров, планомерно угасал. Такая политика привела к сложному положению обоих конструкторских бюро: все профессиональные конструкторы в силу возраста либо вышли на пенсию, либо ушли из жизни, а приток свежих сил идёт в основном в частные, а не в государственные КБ. Сейчас другого пути нет, кроме слияния: проще иметь одно КБ, куда будет поступать хоть какое-то госфинансирование, чем не иметь ничего», — делает вывод Галенко

Долгое время оба КБ производили признанные во всём мире вертолёты: в КБ Камова традиционно ориентировались на соосную схему, разрабатывали вертолёты для палубной авиации, в КБ Миля придерживались более традиционных взглядов на конструкцию, но главное — здоровая конкуренция позволяла обоим не стоять на месте и искать новые решения, указывает Галенко.

«Официально говорят, что не собираются сливать две школы, но поглощение одного КБ другим в любом случае приведёт к перекосу в ту или иную сторону», — полагает он.

По мнению эксперта, не последнюю роль в сложившейся кризисной ситуации сыграли непростые отношения между Москвой и Киевом:

«Украинское АО „Мотор Сич“ до последнего времени являлось одним из главных поставщиков вертолётных двигателей. Практически все вертолёты производства КБ Миля летают на украинских двигателях».

Объединение двух конструкторских бюро однозначно негативно повлияет на ситуацию в отечественном вертолётостроении, считает заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин.

«На протяжении долгих лет конкуренция между «камовцами» и «милевцами» позволяла обоим бюро создавать прекрасные машины. Сейчас нам говорят, что разделение самих школ останется, но мне это представляется проблематичным. При фактическом слиянии двух юридических лиц в итоге одна из школ будет доминировать, что и убьёт реальную конкуренцию», — указывает эксперт в комментарии News.ru.

Аналогичная ситуация, подчёркивает Храмчихин, происходит в отечественной авиации, где КБ Сухого фактически уже поглотила МиГ: