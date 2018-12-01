ВКС успешно выполнили пуск модернизированной ракеты ПРО

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ успешно выполнили пуск модернизированной ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО) на полигоне Сары-Шаган в Казахстане , сообщает в субботу департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ

"На полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан) боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил успешно проведен очередной испытательный пуск модернизированной ракеты российской системы противоракетной обороны", — говорится в сообщении.

По словам командира соединения противоракетной обороны ВКС полковника Сергея Грабчука, которые приводит департамент, новая противоракета системы ПРО после ряда испытаний "подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью".

Система ПВО стоит на вооружении ВКС и предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения, а также выполнения задач в интересах систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.