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ВКС успешно выполнили пуск модернизированной ракеты ПРО 

РИА Новости + ещё 5 26 минут назад
Фото: Reuters
Воздушно-космические силы (ВКС) РФ успешно выполнили пуск модернизированной ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО) на полигоне Сары-Шаган в Казахстане, сообщает в субботу департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"На полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан) боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил успешно проведен очередной испытательный пуск модернизированной ракеты российской системы противоракетной обороны", — говорится в сообщении.
По словам командира соединения противоракетной обороны ВКС полковника Сергея Грабчука, которые приводит департамент, новая противоракета системы ПРО после ряда испытаний "подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью".
Система ПВО стоит на вооружении ВКС и предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения, а также выполнения задач в интересах систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.
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Комментарии5
Министерство обороны , Оружие , Армия , Войска
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