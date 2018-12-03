Кто купит российские МиГ-35

Российские военные не торопятся приобретать обновлённые МиГи, предпочитая им более дорогие и более тяжёлые машины разработки ОКБ Сухого . В то же время, отмечают эксперты, авиации необходимы относительно дешёвые лёгкие истребители, чтобы выполнять боевые задачи на относительно небольших участках фронта. Вторая причина, по которой необходимо скорее поставить МиГ-35 в ВВС — увеличение шансов на заключение выгодных зарубежных контрактов. Однако иностранные вооружённые силы не торопятся закупать сложную боевую технику без опыта её эксплуатации в стране-производителе.

Экспортные ориентиры

Новейший российский многофункциональный лёгкий истребитель поколения 4++ МиГ-35 (классификации НАТО — Fulcrum-F, «Точка опоры») завершит прохождение всего комплекса испытаний в 2019 году. Как заявил генеральный директор РСК «МиГ» Илья Тарасенко в интервью агентству «Интерфакс» , самолёты находятся на стадии производства и скоро начнут поступать в эксплуатацию. Мощности предприятий корпорации позволяют выпускать до 36-ти машин в год.

Тарасенко рассказал, что на некоторые модификации МиГ-35 может быть установлена в качестве опции современная радиолокационная станция (РЛС) «Жук-АЭ» с активной фазированной антенной решёткой (АФАР), способной сопровождать одновременно до 30-ти воздушных целей. В то же время часть истребителей будет оснащена РЛС «Жук-МЭ» со щелевой антенной решёткой с механическим сканированием, которая может отслеживать до 10-ти целей. Также при необходимости разработчики могут создать палубную версию МиГ-35.

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В корпорации рассказали об ожидании предварительного решения Индии о закупке 110-ти единиц МиГ-35 — в апреле РФ второй раз предложила перспективный истребитель для участия в индийском тендере. По словам Тарасенко, РСК «МиГ» работает над заключением контрактов по поставке Миг-35 в ещё 29 стран, в том числе в Казахстан, Мьянму, Бангладеш и государства Латинской Америки.

Экспортные перспективы

Разработка самолёта МиГ-35 началась в 2000-х годах. Перспективный истребитель — дальнейшее развитие боевых самолётов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2, оснащённый более современными радарами, вооружением и авионикой. В 2009 году самолёт был представлен на конкурсе MMRCA в рамках индийского тендера на закупку истребителей, но в итоге выбыл из соревнований. В Дели предпочли закупить партию французских многоцелевых истребителей четвёртого поколения Dassault Rafale. В 2015 году египетские военные так же, как и их индийские коллеги, предпочли Rafale «мигарям». Хотя стоимость французского самолёта в зависимости от комплектации колеблется между $85 и $124 млн, а цена российского истребителя, по оценкам экспертов, не превысит $40 млн Экспортные перспективы МиГ-35 серьёзно улучшатся после того, как машина будет введена в эксплуатацию в ВВС России и, возможно, ещё улучшена в соответствии с пожеланиями военных, отмечает News.ru исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев

«В Индии и в Египте попросту не захотели покупать сложную военную технику, которая не встала на вооружение в стране-производителе. Когда речь идёт о приобретении истребителей, все, как правило, смотрят на опыт эксплуатации боевых машин на родине. Отсутствие такого опыта существенно понижает шансы выиграть тендер», — говорит эксперт.

Между тем о намерении приобрести МиГ-35 в Минобороны заявляют с 2011 года — изначально партия должна была составить 37 машин. Сроки заключения контрактов переносились, но военные говорили, что не намерены отказываться от самолёта. Первый контракт между Минобороны и Объединённой авиастроительной корпорацией был заключён только в августе 2018 года. Согласно его условиям, ВВС РФ приобретёт всего лишь шесть истребителей до 2023 года.

Задачи прикрытия

«Предок» МиГ-35 — лёгкий истребитель МиГ-29 — создавался в конце 1970-х годов для завоевания превосходства в воздухе на относительно небольших участках фронта. Его задачи — защита пехоты и бронетехники от авиации противника, противодействие воздушной разведке и прикрытие тыловых объектов. Более тяжёлые Су-27 (и его дальнейшие модификации, в том числе последняя — Су-35С) предназначены для дальних рейдов и «воздушной охоты».

В ВВС США аналогичные МиГ-29 задачи выполняет истребитель General Dynamics F-16 Fighting Falcon («Атакующий сокол»). Американская и отечественная машины, отмечали эксперты, в целом идентичны по своим основным характеристикам. По некоторым из них (максимальная скорость, манёвренность, радиус действия) МиГ-29 незначительно превосходит американского конкурента. С другой стороны, боевые столкновения между F-16 и МиГ-29 в Персидском заливе и Югославии заканчивались не в пользу «двадцати девяток», но все эти бои происходили в условиях подавляющего превосходства США в воздухе, и потому не позволяют судить о реальных возможностях МиГ-29.

Последняя модернизация американского истребителя была произведена в 2015 году — на обновлённый F-16 установили РЛС с АФАР и другое модернизированное радиоэлектронное оборудование. Серийное производство последней модернизированной версии МиГ-29СМТ также с обновлённой электроникой началось ещё в 2004 году.

Современные армии, указывает Пантелеев, в последнее время делают упор на создание относительно тяжёлых машин, способных поражать цели на большом расстоянии и выполнять боевые задачи на достаточном удалении от баз развёртывания.

«В то же время существует потребность и в более дешёвых самолётах такого типа, как МиГ-35. Широкий перечень боевых задач необходимо решать на незначительном удалении от баз. Кроме того, лёгкие истребители зачастую превосходят тяжёлые по ряду характеристик, например, по незаметности для средств радиолокационного обнаружения за счёт меньшей эффективной площади рассеяния», — обращает внимание эксперт.

Новейший российский самолёт будет выгодно отличаться от МиГ-29 возможностью применения современного высокоточного оружия и глубоко модернизированной электроникой. Вывод очевидный: МиГ-35 авиации необходим, заключает Пантелеев.