В состав ВМФ до конца года войдут три оснащённых «Калибрами» корабля

Главком ВМФ России адмирал Владимир Королев заявил, что два малых ракетных корабля и патрульный корабль, вооружённые крылатыми ракетами «Калибр» войдут в состав ВМФ до конца 2018 года. «До конца текущего года в состав флота будут приняты патрульный корабль «Василий Быков», два противодиверсионных катера, малые ракетные корабли «Мытищи» и «Орехово-Зуево», катер связи для Балтийского флота, танкер «Академик Пашин», — приводит Интерфакс слова главкома. Ранее МРК «Орехово-Зуево» и патрульный корабль «Василий Быков» войдут в состав Черноморского флота. Ранее телеканал «Звезда» со ссылкой на Минобороны России сообщил, что малый ракетный корабль проекта 22800 «Ураган» прибыл в Санкт-Петербург после испытаний в северных широтах.