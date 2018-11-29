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В состав ВМФ до конца года войдут три оснащённых «Калибрами» корабля 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Главком ВМФ России адмирал Владимир Королев заявил, что два малых ракетных корабля и патрульный корабль, вооружённые крылатыми ракетами «Калибр» войдут в состав ВМФ до конца 2018 года.
«До конца текущего года в состав флота будут приняты патрульный корабль «Василий Быков», два противодиверсионных катера, малые ракетные корабли «Мытищи» и «Орехово-Зуево», катер связи для Балтийского флота, танкер «Академик Пашин», — приводит Интерфакс слова главкома.
Ранее МРК «Орехово-Зуево» и патрульный корабль «Василий Быков» войдут в состав Черноморского флота.
Ранее телеканал «Звезда» со ссылкой на Минобороны России сообщил, что малый ракетный корабль проекта 22800 «Ураган» прибыл в Санкт-Петербург после испытаний в северных широтах.
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Владимир Королев , Министерство обороны , ТК "Звезда" , Интерфакс , Оружие , Армия , Войска
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