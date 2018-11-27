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Бывший украинский Т-72АВ уничтожен в Нигерии 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Т-72 — Википедия
Фотография сгоревшей боевой машины появилась в Сети. Пока неизвестно, чем был поражен танк. Скорее всего его уничтожили из легкого противотанкового оружия, поскольку именно им вооружены действующие против правительственных войск силы, относящиеся к запрещенной в России группировке ИГИЛ.
Эти "семьдесят вторые" Нигерия приобрела на Украине, которая в свое время активно избавлялась от выпущенных в России танков этого семейства. Всего при разделе имущества Советской армии Киев в одностороннем порядке приватизировал около 1300 Т-72, более половины из которых были проданы за рубеж, в том числе в африканские страны. В 2014 году Нигерия в общей сложности получила 12 танков, прошедших капитальный ремонт на бронетанковом заводе во Львове.
Данные Т-72АВ ничем не отличаются от стандартных машин своей модификации, разве что сами нигерийцы разместили два блока динамической защиты "Контакт" на месте установки инфракрасного осветителя Л-4, справа от 125-мм пушки.
Похоже, танкистов этой страны в последнее время преследует злой рок: лишь недавно сообщалось о потере двух танков Vickers Mk.3 английского производства.
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Оружие , Армия , Нигерия
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