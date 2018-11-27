Бывший украинский Т-72АВ уничтожен в Нигерии

completely charred Nigerian army T-72 tank, After an aftermath of a boko haram attack pic.twitter.com/3vMZYM7Sg8— alex (@africaken1) 25 ноября 2018 г.

Фотография сгоревшей боевой машины появилась в Сети. Пока неизвестно, чем был поражен танк. Скорее всего его уничтожили из легкого противотанкового оружия, поскольку именно им вооружены действующие против правительственных войск силы, относящиеся к запрещенной в России группировке ИГИЛ.

Эти "семьдесят вторые" Нигерия приобрела на Украине, которая в свое время активно избавлялась от выпущенных в России танков этого семейства. Всего при разделе имущества Советской армии Киев в одностороннем порядке приватизировал около 1300 Т-72, более половины из которых были проданы за рубеж, в том числе в африканские страны. В 2014 году Нигерия в общей сложности получила 12 танков, прошедших капитальный ремонт на бронетанковом заводе во Львове.

Данные Т-72АВ ничем не отличаются от стандартных машин своей модификации, разве что сами нигерийцы разместили два блока динамической защиты "Контакт" на месте установки инфракрасного осветителя Л-4, справа от 125-мм пушки.

Похоже, танкистов этой страны в последнее время преследует злой рок: лишь недавно сообщалось о потере двух танков Vickers Mk.3 английского производства.