АЕК-971: почему говорят, что этот автомат придёт на смену «Калашникову»

«Калашников» давно стал не просто брендом, а символом русского оружия, известным во всём мире. Поэтому многие поклонники военного дела удивились, узнав, что в качестве «дополнения» к АК-12 (новейшей модификации автомата АК-74) в Минобороны приняли на вооружение автомат АЕК-971 от другого производителя.

История соперничества

При разработке экипировки «Ратник», известной как «комплект солдата будущего», российские военные решили отказаться от устаревшего АК-74. В 2013 году Министерство обороны объявило конкурс на новый общевойсковой автомат.

В 2015 году было вынесено заключение военной комиссии — «Калашников», в отличие от ковровских оружейников, испытания провалил. Не помогло ни снижение массы автомата на 100 грамм, ни уменьшение плеча отдачи. Впрочем, конструкторы ижевского завода решили не отказываться от АК-12, однако полностью переработали его конструкцию, взяв за основу прежние разработки и сделав автомат больше похожим на классический АК-74.

В начале 2018 года новые АК-12 и АК-15 наряду с продукцией из Коврова (А-545 и А-762) были названы представителями Минобороны пригодными для принятия на вооружение. Автоматы ЗИД будут использоваться в спецподразделениях и в разведке, а ижевские разработки станут общевойсковым оружием.

"Крупных партий, сравнимых с советскими закупками, не будет. Скорее всего, речь пойдёт о тысячах, в лучшем случае, десятках тысяч единиц. Это не будет массовая и быстрая замена", — утверждает военный эксперт Виктор Мураховский.

В ноябре 2018 года главком сухопутных войск Олег Салюков сообщил, что все четыре разновидности нового стрелкового оружия вскоре начнут поступать в части.

Сравнение автоматов

Автоматы на базе АЕК-971 внешне напоминают АК-74, в них используются те же патроны калибром 5,45×39 мм и стандартные магазины АК-74. Преемственность вполне объяснима — именно во Владимирской области Михаил Калашников в далёком 1947 году разработал свой первый автомат, производство которого позднее было налажено в Ижевске. И здесь же, в Коврове, у «наследников» Калашникова нашлись конкуренты.

Конструктор Андрей Махнин с «Завода имени Дегтярёва» рассказал, что во время испытаний их автомат не уступал АК-12 по надёжности. По его словам, оружие морозоустойчиво, оно прекрасно чувствует себя в пыльную жаркую погоду или во время дождя. Его можно без какого-либо вреда уронить на бетонный пол.

Показатель кучности стрельбы у ковровской разработки, как отмечают специалисты, превосходит оружие конкурента, в том числе из неустойчивого положения. А если сравнивать с АК-74М, то кучность стрельбы очередями — на 15-20% выше.

Такие результаты — во многом заслуга конструкторов 1970-х годов. При создании АЕК-971 и его последующих модификаций была использована сбалансированная схема автоматики — детище изобретателя Виктора Ткачёва из подольского ЦНИИТОЧМАШ . Импульс от подвижных частей затворной группы, мешающий точной стрельбе, в А-545 нейтрализуется телескопическим балансиром-противовесом, встроенным в автоматику. Достоинства такой конструкции высоко оценил, например, актёр Стивен Сигал , звезда фильмов-боевиков, посетивший Ковров.

Но у АЕК-971 есть и недостатки. Его диоптрический прицел сложнее в освоении, чем открытый прицел «Калашникова». Куда более существенная проблема — высокая цена. По оценкам экспертов, стоимость одного автомата А-545 — в 10 раз выше, чем у последних разработок ижевчан. Это отчасти объясняется тем, что АК-12 имеет 54% унификации с прежними моделями «Калашникова», выпуск которых давно освоен.

Поскольку массового перехода армии на АЕК-971 не планируется, говорить о вытеснении линейки АК продукцией ковровского завода не приходится. Однако «автоматная монополия» «Калашникова» в российских вооруженных силах всё же пошатнулась.