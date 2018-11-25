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Российские истребители вылетели к Крымскому мосту 

Рамблер 31 минуту назад
В район Керченского пролива вылетели российские истребители. Кадры, на которых видно, как истребители летят к Крымскому мосту, выложил РЕН ТВ.
Утром в воскресенье три корабля ВМС Украины вошли в российские территориальные воды, нарушив статьи 19 и 21 Конвенции ООН по морскому праву. Затем в 11:30 из порта Бердянск выдвинулись еще два бронированных артиллерийских судна класса Гюрза.
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Тем временем под арками Крымского моста дежурит сухогруз, судно перекрыло проход украинским военным кораблям. Рядом находятся три российских военных катера, над мостом кружат два военных вертолёта.
ООН , РЕН ТВ , Оружие , Армия , Видео , В мире
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