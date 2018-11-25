Российские истребители вылетели к Крымскому мосту

РЕН ТВ. В район Керченского пролива вылетели российские истребители. Кадры, на которых видно, как истребители летят к Крымскому мосту, выложил

Утром в воскресенье три корабля ВМС Украины вошли в российские территориальные воды, нарушив статьи 19 и 21 Конвенции ООН по морскому праву. Затем в 11:30 из порта Бердянск выдвинулись еще два бронированных артиллерийских судна класса Гюрза.

Тем временем под арками Крымского моста дежурит сухогруз, судно перекрыло проход украинским военным кораблям. Рядом находятся три российских военных катера, над мостом кружат два военных вертолёта.