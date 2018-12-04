Зачем нужны F-35 и Су-57

Китай и Наличие истребителей пятого поколения в современных ВВС — вопрос престижа, показатель претензий государства на роль военного и внешнеполитического субъекта, признак высоких возможностей его вооружённых сил. Каждый случай успешного применения таких машин — предмет гордости страны-разработчика, а каждая авария и неудача — повод для многочисленных спекуляций. Что такое пятое поколение истребительной авиации и какую роль ему отводят США Россия — в материале News.ru.

Из Т-50 в Су-57

Минобороны России опубликовало новые кадры опытно-испытательных сирийских полётов двух перспективных авиационных комплексов пятого поколения Су-57. Как сообщили в ведомстве, для подтверждения «заявленных возможностей самолёта в условиях реальной боевой обстановки» были проверены лётно-технические характеристики, интеллектуальный информационно-управляющий комплекс, а также работа всех бортовых систем. Первая информация о появлении в Сирии двух Су-57-х появилась в феврале. В марте её подтвердил министр обороны Сергей Шойгу . Тогда два истребителя совершили более десяти полётов в сирийском небе.

Разработки перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации (ПАК ФА) пятого поколения начались с конца 1990-х годов. Первые испытания опытных образцов (тогда истребитель назывался Т-50, индекс Су-57 машина получила в августе 2017-го) состоялись в 2010 году на аэродроме Дзёмги в Комсомольске-на-Амуре . В 2018 году Су-57 впервые участвовал в авиационной части Парада Победы на Красной площади.

Министерство обороны осторожно подходит к подписанию контрактов на приобретение Су-57. Предположительная стоимость одной единицы пока не известна. Средняя цена за истребитель по экспортному контракту в рамках проекта FFGA (неудавшийся проект производства двухместной машины на базе Су-57 для ВВС Индии) составляла порядка $100 млн Стоимость Су-57 для российских ВВС, по оценке экспертов, может составлять порядка $50-70 млн Летом военное ведомство вдобавок к десяти лётным прототипам из опытной партии заключило контракт на поставки в ВС четырёх первых бортов из серийной — до 2020 года. В дальнейшем возможна закупка Су-57 с двигателями АЛ-31Ф в 2021-2022 годах, с планами перехода с 2023 года к закупке столь же небольшими партиями модернизированных самолётов Су-57 с двигателем второго этапа, отмечает военный блог bmpd, который ведут эксперты Центра анализа стратегий и технологий

Военные неохотно разглашают характеристики Су-57, многие из которых засекречены. Известно, что новейший российский истребитель — одноместный, несёт на борту ракеты класса «воздух-воздух» средней и большой дальности К-77 и высокоточные ракеты «воздух-поверхность» Х-59МК2, вооружён 30-миллиметровой автоматической пушкой. Текущая задача, стоящая перед российскими разработчиками, — перевод Су-57 на двигатели второго этапа «тип-30» или «изделие 30», которые должны существенно улучшить скоростные характеристики и манёвренность машины. Сейчас самолёт оснащён модернизированным двигателем АЛ-31Ф, который стоит на истребителях четвёртого поколения (Су-27) и 4+ (Су-30).

Считается, что истребитель пятого поколения должен иметь следующие основополагающие характеристики: сверхзвуковой полёт без включения форсажа, малая заметность для радиолокационных, оптических, акустических и других систем обнаружения, сверхманёвренность и способность совершать относительно короткие взлёт и посадку. В то же время, реальные боевые возможности уже стоящих на вооружении новейших истребителей до сих пор остаются загадкой, и потому целесообразность их применения в реальных боевых условиях подвергается сомнению. Несмотря на это, необходимость в создании новых машин диктуется научно-техническим заделом и общей концепцией применения авиации в современных боевых действиях, заключающейся в постепенном переходе от рискованных «собачьих схваток» (dog fights — так американские военные называют ближний авиационный бой) к обнаружению и уничтожению целей на дальнем расстоянии. Помимо российских истребителей, ещё не принятых на вооружение, такие задачи призваны решать ещё три истребителя пятого поколения — американские F-22 и F-35 и китайский J-20.

«Раптор» и «Молния»

По открытым данным в строю ВВС США находится 195 единиц истребителей Lockheed/ Boeing F-22 Raptor («Раптор»). Самолёт поступил на вооружение в 2005 году, его производство закончилось в 2011-м. С сентября 2014 года «Рапторы» активно применялись в Сирии. С 2015 года F-22 включались в состав каждой группы, наносящей удары по объектам в Арабской Республике.

15 декабря 2017 года в сирийском небе произошло «опасное сближение» между F-22 американских ВВС и двумя российскими штурмовиками Су-25. В Пентагоне заявили, что таким образом пилот «Раптора» решил «рискованно пошутить» над российскими коллегами. По словам российских военных, американский истребитель пытался провоцировать российских пилотов, выпускал «тепловые ловушки», но «ретировался», как только на горизонте показался российский истребитель-перехватчик Су-35. Командование ВВС США эти сведения не подтвердило.

Один из основных недостатков «Раптора», по мнению большинства экспертов, — чрезмерно высокая стоимость, составляющая более $300 млн за единицу. Другой истребитель пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II был введён в состав ВВС США в 2016 году и изначально планировался как более дешёвый самолёт, чем F-22. Сейчас цена одной машины варьируется от $83,4 млн до $108,1 — в зависимости от модификации. ВВС и ВМС эксплуатируют около 210-ти единиц F-35. Выполняются контракты на поставку истребителей в ВВС Великобритании, Бельгии, Израиля, Австралии, Нидерландов, Дании, Норвегии, Италии, Японии, Южной Кореи и Турции. F-35 также уже выполнял боевые задания в небе над Афганистаном, Ираком и Сирией.

US Navy/Navy Office of Information/Global Look Press /// Истребители 5-го поколения Lockheed Martin F-35

Сведения о характеристиках используемых США и Израилем в Ираке, Сирии и Афганистане истребителей пятого поколения до сих пор противоречивые и обрывочные. F-35 считается прорывной машиной: технологии малозаметности, скорость, манёвренность, радиоэлектронное оборудование, система подавления РЛС противника, вооружение — всё это на F-35 находится на другом уровне по сравнению с F-15, F-16 и F/A-18. При этом так и не установлена реальная эффективность реализованной в самолётах технологии малозаметности. Все заявления о способности американских истребителей оставаться незамеченными для российских средств ПВО-ПРО до сих пор носят чисто декларативный характер.

«Чёрный орёл» ВВС НОАК

Китайский истребитель пятого поколения Chengdu J-20 «Чёрный орёл» впервые продемонстрировал своё вооружение 10 ноября 2018 года на авиасалоне в Чжухае — четыре ракеты класса «воздух-воздух» большой дальности и две ракеты малого радиуса действия. Боевой самолёт совершил первый и испытательный полёт в 2011 году, и через шесть лет был принят на вооружение ВВС НОАК. Большая часть характеристик J-20, в том числе цена, держатся в секрете.

Эксперты отмечали, что истребитель якобы имеет ряд конструктивных заимствований, в том числе от американского истребителя F-22 и российского опытно-экспериментального МиГ 1.44, который в своё время задумывался в противовес американскому «двадцать второму». Американцы, в свою очередь, обвиняли китайских авиаконструкторов в промышленном шпионаже. Самолёт имеет пониженную радиолокационную заметность, РЛС с активной фазированной антенной решёткой, современную информационную систему, при этом, очевидно, его слабое место — двигатель: сейчас на нём используется вариант российского АЛ-31, но в перспективе машина должна получить вариант АЛ-41. В любом случае, «Чёрный орёл» ВВС НОАК остаётся «тёмной лошадкой» — точно неизвестно, в какой степени китайскими авиаконструкторами были реализованы американские и российские наработки и каковы оригинальные характеристики боевой машины.

«Собачьи схватки»

Прямых боевых столкновений между истребителями пятого поколения ВВС США, России и КНР пока не происходило и, будем надеяться, не произойдёт. В то же время, превосходство боевых машин нового поколения одной страны над другой — предмет спекуляций, сдобренных пропагандой.

news.ru

Су-57 точно превосходит американские аналоги в манёвренности. Опытная машина ОКБ Сухого даже на испытательных манёврах демонстрировала фигуры высшего пилотажа, в то время как американские истребители пятого поколения таких возможностей лишены. Американский F-35 проигрывал учебные бои истребителю четвёртого поколения F-16 «Атакующий сокол». Манёвренность советских и российских истребителей четвёртого поколения — Су-27 и МиГ-29, и поколения 4+ (Су-30, Су-27СМ2/СМ3) и 4++ (Су-35) — традиционно считается более высокой, чем у западных аналогов за счёт превосходства советской школы авионики.

Однако «собачьи схватки» не входят в основные задачи истребителей пятого поколения. Их предназначение — завоёвывать превосходство в воздухе, поражая цели на дальнем расстоянии и оставаясь незамеченными для средств радиолокационного обнаружения. Задача «лёгких» истребителей-перехватчиков — подавление наземных средств противовоздушной обороны и сопровождение вылетов оперативно-тактических бомбардировщиков. Именно поэтому, вводя в строй истребителя пятого поколения, ВВС ведущих мировых держав пока не собираются отказываться от использования и модернизации самолётов предыдущих разработок. Кроме того, старые машины дешевле, практичнее и хорошо зарекомендовали себя в бою.