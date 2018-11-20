«С-400 затмевает даже „жемчужину“ ПРО Америки»

Российские С-400 превзошли американские системы ПРО

Российские ЗРК С-400 «Триумф» не только в два раза дешевле американских комплексов Patriot, но и значительно превосходят их по ряду характеристик. В частности, российские ЗРК противодействуют куда более широкому кругу целей и на большей дистанции по сравнению с американскими аналогами, заявили на телеканале CNBC.

Помимо того, что российские зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» дешевле американских аналогов, они еще и превосходят их по ряду характеристик, уверены журналисты американского телеканала CNBC.

Как отмечают американские журналисты, стоимость одного российского комплекса С-400 составляет приблизительно $500 млн При этом американский комплекс Patriot, который стоит на вооружении с 1980-х, оценивается примерно в $1 млрд, отмечает ФАН. А стоимость более современной американской системы THAAD и вовсе достигает $3 млрд

Американские журналисты указывают и на то, что к проблемам систем противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО) США относится дорогое техническое обслуживание. Они также напоминают, что при покупке американской техники иностранные военные де-факто приобретают партнерство с вооруженными силами США, за которое также надо платить. Впоследствии это становится причиной серьезного роста итоговой стоимости приобретенного вооружения.

«Когда зарубежные военные покупают американское, то кроме самого заказа они покупают и сотрудничество с военными США, и плюс к этому обслуживание и техническая поддержка составляют большую часть разницы стоимости», — приводит телеканал слова эксперта Центра стратегических и международных исследования (CSIS) Эндрю Хантера.

При этом российская система, как подчеркивают журналисты, способна противодействовать более широкому кругу целей на большей дистанции по сравнению с американскими аналогами. К тому же она способна противостоять нескольким целям одновременно.

«По словам одного источника, хотя идеального оружия и не существует, С-400 по своим возможностям затмевает даже THAAD, «жемчужину» противоракетной обороны Америки», — указали в публикации.

Неудивительно, что интерес к новейшим российским система ПВО проявили как минимум 13 государств. CNBS напоминает, что потенциальные заказчики российских С-400 рискуют оказаться под санкциями США в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA), который предусматривает введение ограничений в отношении российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК), а также против стран, которые закупают вооружения в России.

Как подчеркнул один из собеседников телеканала, некоторые страны не хотят связываться с Вашингтоном из-за сложной системы получения разрешений на поставку вооружений.

«Многие из этих стран не хотят ждать, пока это пройдет все законодательные барьеры США. На экспорт С-400 меньше ограничений, и Кремль стремится облегчить продажу, обходя любые законодательные барьеры», — объяснил собеседник CNBC.

США — мировой лидер в области продажи вооружений. В 2017 финансовом году (окончание — 30 сентября 2017 года) объем продаж составил $41,93 млрд, что на четверть больше показателей предыдущего финансового года. Для сравнения показатели России за аналогичный период составили чуть более $15 млрд

В апреле 2018 года американская сторона обновила политику в области передачи обычных вооружений партнерам и союзникам: они сделали правила экспорта обычных вооружений проще, чтобы снизить зависимость партнеров от китайского и российского оружия. В ноябре Госдеп обнародовал данные за девять месяцев этого года, отметив, что продажи выросли на 13%. В Госдепе также подчеркнули, что частично причиной этого стало упрощение процедур экспорта.

С-400 «Триумф» (SA-21 Growler, по классификации НАТО ) — это российская зенитная ракетная система (ЗРС) большой и средней дальности. Она нацелена на уничтожение всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Система способна поразить аэродинамические цели на дальности до 400 км и до 60 км — тактические баллистические цели, которые летят со скоростью до 4,8 км/с. В их числе крылатые ракеты, самолеты тактической и стратегической авиации, боевые блоки баллистических ракет.

Радиолокационные средства ЗРС способны обнаруживать воздушные цели на дальности до 600 км. Зенитные управляемые ракеты 48Н6Е3 могут поражать аэродинамические цели на высотах от 10 до 27 тыс. м, а баллистические цели — от двух до 25 тыс. м.

Ранее немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung заявило, что новейшие боевые самолеты Eurofighter, которые встали на вооружение немецкой армии (бундесвера), не способны отражать огонь российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Как передает издание, Eurofighter изначально был разработан только для того, чтобы противостоять самолетам противника. Именно поэтому он нуждается в дополнительном вооружении для защиты от наземных целей.

Эти истребители, по данным журналистов, не приспособлены для установки ракет класса «воздух-земля», поэтому и защититься от С-400 они смогут только в сопровождении многоцелевых истребителей Panavia Tornado. Последние самолеты также не способны обеспечить необходимой защиты, поскольку радиус действия их ракет уступает радиусу С-400.