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Возвращенные Индией Су-30 передали другой стране
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Возвращенные Индией российские истребители Су-30 передали другой стране 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россия поставила четыре истребителя Су-30КН по контракту на 12 самолетов на общую сумму в 1 млрд долларов, сообщают индийские СМИ.
Четыре самолета Су-30КН были засняты спутниками на аэродроме города Лубанго в юго-западной части Анголы, сообщает Defenseworld.
Контракт на закупку Анголой 12 истребителей заключили в 2013 году, сообщает «Интерфакс». Речь идет об истребителях, ранее поставленных Индии, которые Россия забрала по схеме «трейд-ин».
Эти истребители были модернизированы до версии «КН», сообщает индийское издание.
В 2017 году сообщалось, что Россия ищет покупателей на шесть Су-30, которые вернула Индия. В качестве покупателей рассматривались Эфиопия, Египет и Белоруссия.
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