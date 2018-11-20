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Названо преимущество «Абрамса» перед «Арматой»
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Названо преимущество «Абрамса» перед «Арматой» 

Lenta.ru 1 час назад
Американские танки M1 Abrams располагают системой геопозиционирования тактической обстановки, превосходящей возможности российских аналогов для Т-14 «Армата», пишет The National Interest.
Имеющаяся у США система BFT (Blue Force Tracking) позволяет отслеживать дислокации дружественных бронетехники и персонала на стационарных объектах, а также задействовать интерактивные возможности для прогнозирования ситуации на поле боя.
Способности России в данном направлении, согласно американскому журналу, значительно скромнее. Издание полагает, что работающие в связке цифровой комплекс радиосвязи Р-168 «Акведук» и система определения местоположения подвижных объектов «Азимут» предоставляют «ограниченные возможности» и «лишены той гибкости, которую получили американские военные».
Одной из причин этого в The National Interest называют недоукомплектованность российской техники подобными системами.
Журнал заключает, что оснащение аппаратурой типа BFT для танков не менее важно, чем мобильность и прочная броня. «Похоже, что Соединенные Штаты сохраняют значительное преимущество в этой области; большинство российских танков даже не оснащено "Азимутом", имеют намного меньше устройств считывания данных и передовых систем спутниковой связи», — пишет издание.
В ноябре The National Interest написал, что оптические системы по-прежнему остаются «ахиллесовой пятой» практически любого танка, включая Т-14 «Армата».
Тяжелая гусеничная унифицированная платформа «Армата» разработана «Уралвагонзаводом». Впервые ее представили широкой публике на репетиции Парада Победы в апреле 2015 года. Разработка является базой для основного боевого танка (Т-14 «Армата»), тяжелой боевой машины пехоты, боевой машины поддержки танков, бронированной ремонтно-эвакуационной машины.
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