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«Североморск» защитит индийское судно от пиратов
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«Североморск» в Аденском заливе защитит индийское судно от пиратов 

Российская Газета + ещё 1 2 часа назад
Фото: РГ
Большой противолодочный корабль "Североморск" в Аденском заливе сопровождает индийское гражданское судно, защищая его пиратов. Об этом "РГ" рассказал начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга.
В Индийском океане большой противолодочный корабль находится со второй половины сентября. В настоящее время "Североморск" ведет балкер Visha Niohi, который следует под флагом Индии. Его маршрут — из Красного моря в сторону Аравийского.
По словам капитана 1 ранга Вадима Серги, "Североморск" постоянно привлекается к сопровождению гражданских судов разных стран. Это было и в 2013 и в 2015 годах. В прошлом году боевой корабль Северного флота участвовал в международном военно-морском учении антипиратской направленности "АМАН-2017" в акватории Аравийского моря и на береговой базе ВМС Пакистана, а в нынешнем — в военно-морском учении России и Японии в акватории Индийского океана.
Со времени дальнего похода корабль прошел уже около 24 тысяч морских миль.
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