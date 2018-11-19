Российскому флоту предрекли «неизбежный обвал»

Разрешение критических проблем российского надводного кораблестроения требует принятия экстренных мер, пишет на сайте ВПК.name капитан 3-го ранга запаса Максим Климов

По его утверждению, «корабли ближней зоны изношены, устарели, фактически утратили боевое значение», а «корабли дальней зоны устарели, изношены, дороги в эксплуатации, остались считанные единицы», в результате чего в начале 2020-х годов неизбежен корабельный «обвал». Эксперт также критикует новые проекты и модернизацию надводной техники.

Для решения указанных проблем, полагает Климов, ВМФ и оборонно-промышленному комплексу «критически необходимы массовые серии эффективных кораблей — как для ближней, так и дальней зоны».