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Танк по эскизам Леонардо да Винчи собрали в Белоруссии
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Танк по эскизам Леонардо да Винчи собрали в Белоруссии 

Вести.Ru + ещё 1 56 минут назад
Танк по эскизам итальянского художника и изобретателя Леонардо да Винчи сделали на киностудии "Беларусьфильм".
"Танк да Винчи" будет принимать участие в съемках фильма "Авантюры Прантиша Вырвича" по приключенческо-фантасмагоричному роману известной белорусской писательницы Людмилы Рублевской. По сюжету, беглый ученик минского иезуитского коллегиума Прантиш Вырвич и доктор Балтромей Ледник из Полоцка исследуют подвалы Минска, Слуцка, и Полоцка, спасают Сильфиду, катаются на железной черепахе, изобретенной Леонардо да Винчи, добывают копье Святого Маврикия "и сражаются за свою честь и Белоруссию".
Над танком весом более четырех тонн создатели трудились почти два месяца. Машина передвигается, пускает дым, а интерьер воссоздает антураж XVIII века. В фильме даже пришлось изменить сценарий, чтобы танк смог принять участие в большем количестве сцен.
Танк Леонардо да Винчи сделан из дерева и металла. По задумке изобретателя, он передвигается с помощью шестерен и рукояток. В качестве "топлива" используется мускульная сила. Танк венчает смотровая башня. Эти идеи постарались передать в своей разработке сотрудники белорусской киностудии. "Мы старались максимально повторить эскизы Леонардо да Винчи", — рассказал агентству "Минск-Новости" режиссер Александр Анисимов.
Подобный танк уже строили по чертежам великого изобретателя в Швеции. Белорусский танк — второй подобный в мире. По сценарию в финале машина взрывается. Чтобы не уничтожать уникальную конструкцию, пиротехники взорвут только макет танка.
Съемки фильма начнутся в 2019 году. После танк будет выставлен в музее "Беларусьфильма".
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