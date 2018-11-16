Летчики Су-57 получили новые противоперегрузочные костюмы

Летчики Су-57 начали испытывать новые противоперегрузочные костюмы

Противоперегрузочные костюмы для летчиков истребителя пятого поколения Су-57 начали проходить госиспытания, сообщил в пятницу РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Противоперегрузочные костюмы для Су-57 прошли много этапов заводских испытаний, и сейчас, можно сказать, находятся на завершающей стадии — этапе государственных летных испытаний. В этом снаряжении летчики-испытатели уже летают", — сказал источник.

Собеседник агентства добавил, что снаряжение пойдет в серию, как только завершатся испытания, но не уточнил сроков их окончания.

При этом он отметил, что предварительная оценка противоперегрузочной системы уже была.

При этом другой источник сообщил, что высотно-компенсирующие костюмы также переданы военным.

"Полетов в них пока не было, но скоро должны состояться", — рассказал он.

Также собеседник отметил, что НПП "Звезда" разработало для Су-57 комплекс средств спасения летчиков, в который входит катапультное кресло.

Противоперегрузочный костюм во время пилотажа при возникающих перегрузках автоматически обжимает конечности и живот летчика, препятствуя оттоку крови от мозга и предотвращая угрозу потери сознания. Высотно-компенсирующий костюм представляет собой цельный комбинезон с перчатками и носками. Он предназначен для компенсации резкого перепада давления в кабине самолета в случае возникновения нештатной ситуации или аварии на больших высотах.