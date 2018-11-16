КНДР испытала новое «высокотехнологичное оружие»

Лидер КНДР Ким Чен Ын проконтролировал испытание недавно разработанного передового оружия. Об этом сообщило в пятницу агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телевидение страны.
"Новейшее оружие, которое в течение долгого времени разрабатывалось под лидерством динамичного руководства нашей партии, несет в себе смысл полного обеспечения безопасности нашей территории и значительного повышения боевой мощи нашего народа", — сообщил государственный телеканал.
Отмечается, что испытания прошли успешно.
В сообщении не уточняется, о каком именно оружии идет речь.
12 июня по итогам первой встречи лидера КНДР и президента США Дональда Трампа был подписан совместный документ, в котором Пхеньян высказался за денуклеаризацию Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.