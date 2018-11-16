КНДР испытала новое «высокотехнологичное оружие»

Ким Чен Ын проконтролировал испытание нового оружия

Лидер КНДР Ким Чен Ын проконтролировал испытание недавно разработанного передового оружия. Об этом сообщило в пятницу агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телевидение страны.

"Новейшее оружие, которое в течение долгого времени разрабатывалось под лидерством динамичного руководства нашей партии, несет в себе смысл полного обеспечения безопасности нашей территории и значительного повышения боевой мощи нашего народа", — сообщил государственный телеканал.

Отмечается, что испытания прошли успешно.

В сообщении не уточняется, о каком именно оружии идет речь.