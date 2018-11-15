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Истребитель бундесвера назвали бессильным против С-400
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СМИ назвали новейший истребитель бундесвера бессильным против С-400 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung назвала новейший истребитель бундесвера Eurofighter бессильным против российских С-400 "Триумф".
Как подчеркивает FAZ, Eurofighter разрабатывался исключительно для противостояния истребителям противника, и в случае агрессии со стороны России не сможет противостоять С-400.
Отмечается, что самый дорогой в истории бундесвера истребитель не приспособлен к установке ракет "воздух-земля". Поэтому им придется выполнять боевые задания при поддержке многоцелевых истребителей "Торнадо". Однако и это не решит проблему — "Торнадо" оснащены ракетами, способными поражать наземные цели с расстояния в 150 километров, а у С-400 радиус поражения целей на 100 километров больше.
"Столь сложную и современную систему как С-400 невозможно вывести из строя без больших затрат и без принятия собственных потерь", — приводит издание мнение одного из офицеров немецких ВВС.
Издание отмечает, что российские системы ПВО стали причиной головной боли не только для бундесвера. Поставки С-300 в Сирию после трагедии с Ил-20 значительно усложнили проведение операций в воздушном пространстве страны для ВВС Израиля. Если С-200 не мог отличить российский самолет-разведчик от израильских истребителей, то новый комплекс в состоянии различить Ил-20 и принятые на вооружение в ЦАХАЛ F-16. В Тель-Авиве уже заявили о намерении закупить у США истребители F-35.
Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" (по классификации НАТО — SA-21 Growler) предназначены для высокоэффективной защиты важнейших политико-административных, экономических и военных объектов от ударов авиации, стратегических крылатых, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, а также баллистических ракет среднего радиуса в условиях боевого и радиоэлектронного противодействия.
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