Истребитель бундесвера назвали бессильным против С-400

СМИ назвали новейший истребитель бундесвера бессильным против С-400

Немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung назвала новейший истребитель бундесвера Eurofighter бессильным против российских С-400 "Триумф".

Как подчеркивает FAZ, Eurofighter разрабатывался исключительно для противостояния истребителям противника, и в случае агрессии со стороны России не сможет противостоять С-400.

Отмечается, что самый дорогой в истории бундесвера истребитель не приспособлен к установке ракет "воздух-земля". Поэтому им придется выполнять боевые задания при поддержке многоцелевых истребителей "Торнадо". Однако и это не решит проблему — "Торнадо" оснащены ракетами, способными поражать наземные цели с расстояния в 150 километров, а у С-400 радиус поражения целей на 100 километров больше.

"Столь сложную и современную систему как С-400 невозможно вывести из строя без больших затрат и без принятия собственных потерь", — приводит издание мнение одного из офицеров немецких ВВС.

Издание отмечает, что российские системы ПВО стали причиной головной боли не только для бундесвера. Поставки С-300 в Сирию после трагедии с Ил-20 значительно усложнили проведение операций в воздушном пространстве страны для ВВС Израиля. Если С-200 не мог отличить российский самолет-разведчик от израильских истребителей, то новый комплекс в состоянии различить Ил-20 и принятые на вооружение в ЦАХАЛ F-16. В Тель-Авиве уже заявили о намерении закупить у США истребители F-35.