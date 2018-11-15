На что будет способен новейший Ил-276

На что будет способен новейший самолёт ВКС России Ил-276

России ведётся подготовка к опытно-конструкторским работам по проекту среднего военно-транспортного самолёта Ил-276. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Ил». Эскизное проектирование машины планируется завершить в 2019 году. Ил-276 должен заменить в войсках советские Ан-12 и Ан-26. Первые самолёты будут оснащены двигателем ПС-90, а последующие серийные образцы — новейшим ПД-14. Машина поднимется в воздух в 2023 году, в 2026-м начнутся серийные поставки. В чём уникальность проекта Ил-276, выяснял RT.

Специалисты ПАО «Ил» рассчитывают завершить в 2019 году эскизное проектирование среднего военно-транспортного самолёта (СВТС) Ил-276. В настоящее время уже утверждён перечень соисполнителей опытно-конструкторских работ. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Ранее Минобороны РФ утвердило тактико-техническое задание на Ил-276. Разработчик уверен, что самолёт будет соответствовать самым высоким требованиям и на несколько десятилетий станет «одним из основных средств военно-транспортной авиации».

Ил-276 сможет перевозить грузы массой 20 тонн на расстояния до 2000 км. Максимальная скорость самолёта составит 800 км/ч. Машина будет способна взлетать и приземляться на грунтовые и искусственные взлётно-посадочные полосы (ВПП).

Внешне Ил-276 напоминает уменьшенную копию тяжёлого военно-транспортного самолёта Ил-76. В частности, обе машины выполнены по нормальной аэродинамической схеме с высокорасположенным крылом (высокоплан). Также у обоих самолётов одинаковое сечение грузовой герметичной кабины.

Предполагается, что Ил-276 заменит в вооружённых силах средние советские самолёты Ан-12 грузоподъёмностью 20—25 тонн. Советская машина вмещает 90 военнослужащих (или 60 парашютистов). Также в грузовом отсеке могут разместиться две боевые машины десанта.

В настоящее время в России эксплуатируется порядка 70 Ан-12, свыше 40 единиц находятся на хранении. Производство Ил-276 будет развёрнуто на АО «Авиастар-СП» Ульяновск ). Объём выпуска может составить 12 машин в год.

Сжатые сроки

Ил-276 разрабатывается на базе Ил-214, многофункционального транспортного самолёта ( МТС , или МТА (от Multi-role Transport Aircraft). Этот проект был запущен в 2010 году совместно с индийской корпорацией Hindustan Aeronautics (HAL). В 2012 году стороны договорились о начале проектировки машины.

В первоначальные планы Москвы Дели входил выпуск 205 самолётов. Россия должна была получить 100 машин, Индия — 45, остальные 65 единиц предполагалось продать третьим странам. Совокупные инвестиции в проект оценивались в $600 млн, стоимость каждого Ил-214 составляла $35—50 млн Однако в марте 2017 года министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил журналистам о приостановлении MTA. По его словам, Россия и Индия за пять лет существования проекта не смогли «найти того решения, которое сторонам было бы выгодно в дальнейшем реализовывать». При этом он подчеркнул, что это не стоит воспринимать как «разрыв каких-то отношений».

Как рассказал в беседе с RT главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов , заказчики из РФ и Индии предъявляли разные требования к MTA. Например, для индийских военных было важно, чтобы транспортная машина превосходно выполняла задачи в условиях высокогорья, а для Минобороны РФ это не имело принципиального значения.

«Скорее всего, разногласия преодолеть не удалось. К тому же индийцы часто настаивают на передаче технологий и развёртывании производства на их территории. Это не всегда выгодно владельцу интеллектуальной собственности. Ещё один комплекс типичных проблем в подобных проектах — это сроки реализации и финансирование», — пояснил Фролов.

В июне 2017 года главный конструктор ПАО «Ил» Николай Таликов заявил, что предприятие продолжает вести разработку среднего военно-транспортного самолёта. В октябре 2017 года в интервью ТАСС руководитель программы СВТС в ПАО «Ил» Игорь Бевзюк сообщил, что Ил-276 должен подняться в воздух в первом квартале 2023-го. Старт серийных поставок запланирован на 2026 год.

Топ-менеджер полагает, что к этому времени начнётся «массированное выбывание этих машин (Ан-12) из строевых частей». В связи с этим «время на разработку нового самолёта (Ил-276), его выход на испытания и в серийное производство остаётся относительно сжатым», констатировал Бевзюк.

В беседе с RT военный обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко отметил, что окончание ресурса эксплуатации Ан-12 предсказать невозможно. Однако плановая замена парка этих машин действительно нужна.

«Ан-12 зарекомендовали себя как очень надёжные и эффективные машины. Транспортники, если они соответствуют нормам лётной годности, могут служить и 50, и 60, и 70 лет, и даже больше. Какая ситуация с Ан-12, нам достоверно не известно. Но не будет такого, что все они в один момент перестанут взлетать. Тем не менее производить хотя бы поэтапную замену, конечно, необходимо», — сказал Дрозденко.

Большие надежды

Одной из ключевых особенностей Ил-276 является наличие турбовентиляторной силовой установки.

Под крыльями первых серийных машин будут стоять два двигателя ПС-90А-76. Предположительно, с конца 2020-х годов самолёты будут летать на новейших ПД-14 разработки КБ ОАО «Авиадвигатель» (Пермь).

При этом большинство СВТС и часть транспортников тяжёлого класса в мире оснащены турбовинтовыми силовыми установками. Например, американский Lockheed C-130 Hercules летает на Allison T56 и Rolls-Royce AE 2100, Ан-12 — на АИ-20, Ан-70 — на Д-27, европейский A400M — на TP400-D6.

«Можно встретить утверждение, что турбовинтовые двигатели являются более безопасными при посадке на грунтовых аэродромах, так как якобы не затягивают пыль и мусор. В реальности от подобных происшествий не застрахован ни один самолёт. Поэтому применение турбовентиляторного двигателя в случае с Ил-276 не имеет какого-то негативного значения», — пояснил Дрозденко.

По мнению собеседника RT, ПД-14 станет унифицированным двигателем для широкого класса транспортных и гражданских самолётов РФ, в том числе для российско-китайского проекта дальнемагистрального лайнера CR929. Применение ПД-14 избавит Россию от необходимости приобретать зарубежные силовые установки.

По словам генерального директора «Технодинамики» Игоря Насенкова, для эффективного приземления на неподготовленную ВПП Ил-276 оснастят агрегатами на основе прочных титановых сплавов. Также самолёт получит «систему приседания», которая позволяет уменьшать расстояние между фюзеляжем и грунтом при погрузочно-разгрузочных работах.

По информации дивизиона транспортной авиации Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК), сертификационные испытания Ил-276 будут совмещены с государственными. Это позволит ускорить введение самолёта в строй.

Дмитрий Дрозденко считает, что ОАК и Минобороны РФ возлагают большие надежды на Ил-276. По его мнению, это связано с необходимостью создания в РФ прочного научно-технического задела по теме СВТС из-за кризиса в отношениях с Украиной.

«После распада СССР компетенции в сфере лёгкой и средней транспортной авиации остались у КБ «Антонова». До 2014 года, несмотря на политические разногласия, взаимовыгодная кооперация между нашими странами продолжала существовать. Но сейчас мы не можем опираться на Киев, а Порошенко своими безрассудными решениями хоронит уникальную авиационную школу», — подчеркнул Дрозденко.

Собеседник RT уверен, что ПАО «Ил» оправдает надежды заказчика.

В перспективе на базе Ил-276 может появиться самолёт радиоэлектронной борьбы (РЭБ), который специализируется на поставке помех навигационным спутниковым системам противника.