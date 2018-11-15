Макрон допустил строительство второго авианосца

Франция примет решение о строительстве нового авианосца в 2020 году

Французские власти планируют принять решение о строительстве нового авианосца в 2020 году. Об заявил в среду президент страны Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу TF1 на борту авианосца "Шарль де Голль"

Он напомнил, что "это единственный авианосец с атомной силовой установкой".

"Мы единственные в мире, наряду с США, кто обладает этой технологией", — сказал Макрон.

Отвечая на вопрос о строительстве нового авианосца, Макрон заявил, что об этом пока рано говорить.

"Ответ появится через 18 месяцев", — уточнил президент Франции.

Он добавил, что "это будет зависеть от того, как изменится угроза в мире, технологии, как будут складываться отношения с партнерами".

При этом французский лидер отметил, что "строительство нового авианосца может потребовать от 4 до €5 млрд".

В настоящий момент ВМС Франции обладают одним действующим авианосцем — "Шарль де Голль". Он был спущен на воду в 1994 году, став первым французским кораблем с атомной силовой установкой, и на сегодня является флагманом ее флота. Он несет авиагруппу в составе 40 самолетов, включая 24 многоцелевых палубных истребителей Rafale M.