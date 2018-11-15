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Макрон допустил строительство второго авианосца
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Франция примет решение о строительстве нового авианосца в 2020 году 

ТАСС 24 минуты назад
Фото: кадр YouTube
Французские власти планируют принять решение о строительстве нового авианосца в 2020 году. Об заявил в среду президент страны Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу TF1 на борту авианосца "Шарль де Голль".
Он напомнил, что "это единственный авианосец с атомной силовой установкой".
"Мы единственные в мире, наряду с США, кто обладает этой технологией", — сказал Макрон.
Отвечая на вопрос о строительстве нового авианосца, Макрон заявил, что об этом пока рано говорить.
"Ответ появится через 18 месяцев", — уточнил президент Франции.
Он добавил, что "это будет зависеть от того, как изменится угроза в мире, технологии, как будут складываться отношения с партнерами".
При этом французский лидер отметил, что "строительство нового авианосца может потребовать от 4 до €5 млрд".
В настоящий момент ВМС Франции обладают одним действующим авианосцем — "Шарль де Голль". Он был спущен на воду в 1994 году, став первым французским кораблем с атомной силовой установкой, и на сегодня является флагманом ее флота. Он несет авиагруппу в составе 40 самолетов, включая 24 многоцелевых палубных истребителей Rafale M.
В период с февраля 2015 года по декабрь 2016 года "Шарль де Голль" трижды привлекался к боевым действиям против боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии и Ираке.
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