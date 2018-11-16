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Испытания снарядов для «Торнадо-Г» пройдут в декабре
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Испытания высокоточных снарядов для «Торнадо-Г» пройдут в декабре 

Российская Газета + ещё 1 1 час назад
Фото: РГ
Российские разработчики создают для реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" высокоточные снаряды. Их первые пуски выполнят в декабре нынешнего года.
Как рассказал телеканалу "Звезда" главный конструктор Научно-производственного объединения "Сплав" Борис Белобрагин, в планах у проектировщиков создание такого вооружения, которое в состоянии наносить не только массированные удары, но и точечные. Он отметил, что каждый новый снаряд будет лететь по собственному полетному заданию.
"Торнадо-Г" — модернизированная РСЗО 9К51 "Град". Это боевая машина, которая оснащена автоматизированной системой управления наведением и огнем.
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