Испытания снарядов для «Торнадо-Г» пройдут в декабре

Испытания высокоточных снарядов для «Торнадо-Г» пройдут в декабре

Российские разработчики создают для реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" высокоточные снаряды. Их первые пуски выполнят в декабре нынешнего года.

Как рассказал телеканалу "Звезда" главный конструктор Научно-производственного объединения "Сплав" Борис Белобрагин, в планах у проектировщиков создание такого вооружения, которое в состоянии наносить не только массированные удары, но и точечные. Он отметил, что каждый новый снаряд будет лететь по собственному полетному заданию.

"Торнадо-Г" — модернизированная РСЗО 9К51 "Град". Это боевая машина, которая оснащена автоматизированной системой управления наведением и огнем.