Су-57 перестали считать истребителем

В США перестали считать Су-57 истребителем

Сравнение российского и американского истребителей пятого поколения Су-57 и F-22 Raptor бессмысленно, поскольку первый спустя восемь лет после первого полета «по-прежнему остается сырым прототипом», тогда как второй находится на вооружении в течении 13 лет, а с 2014 года принимает участие в операциях на Ближнем Востоке, пишет The National Interest

«Десятка Су-57, лишь некоторые из которых, вероятно, готовы оперативно взлететь, может оказаться достаточно для спецобучения небольшого контингента пилотов. Но Россия скорее всего не сможет развернуть для продолжительных боевых действий ни один из таких истребителей», — отмечает американский журнал.

По этой причине, заключает издание, любые заявления о возможностях Су-57, а также сравнение способностей российского истребителя с американским, «вряд ли имеет значение», кроме «чисто концептуального».

Таким образом в The National Interest отреагировали на заявление главного конструктора-директора «Сухого» Михаила Стрельца, согласно которому Су-57 создавался как многофункциональный истребитель, тогда как F-22 Raptor способен качественно решать только определенные задачи.

Су-57 является единственным российским истребителем пятого поколения. В период с 2009 по 2018 годы «Сухим» произведено 13 единиц таких машин, выступающих прототипами для наземных или летных испытаний. В ближайшие годы Минобороны России планирует принять на вооружение всего 12 самолетов Су-57. По состоянию на 2010 год на разработку истребителя потрачено более одного миллиарда долларов.

Американский F-22 Raptor является первым в мире истребителем пятого поколения. В период с 1997 по 2011 годы Lockheed Martin выпустила 195 таких машин, из которых 187 — серийные. Стоимость единицы F-22 Raptor, учитывающая затраты на разработку, приближается к 380 миллионам долларов.