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Корветы Балтфлота вернулись из похода в Атлантику
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Замерзшие киевляне вышли на улицы в отчаянии
Замерзшие киевляне вышли на улицы в отчаянии

Корветы Балтфлота вернулись из похода в Атлантику 

Российская Газета + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
В главной базе Балтийского флота — Балтийске торжественно встретили корветы "Стойкий" и "Сообразительный", которые возвратились из дальнего похода, продолжавшегося более 20 суток.
Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, основной задачей похода было обеспечение военно-морского присутствия и демонстрация Андреевского флага в различных районах Атлантического океана.
Отряд кораблей прошел более 3 тысяч морских миль, экипажи провели десятки корабельных учений и тренировок. В частности, отразили воздушный налет условного неприятеля и отработали противодиверсионную защиту во время стоянки на незащищенном рейде. Боевые расчеты кораблей провели электронные пуски противокорабельных управляемых ракет.
Палубные вертолеты Ка-27 занимались поиском субмарины условного противника во взаимодействии с кораблями отряда, а также провели тренировки по спасению с воды.
Тренировались и подразделения морских пехотинцев, находившиеся на борту. Они отработали различные антитеррористические сценарии и огонь из стрелкового оружия по морским мишеням.

Справка "РГ"

"Сообразительный" и "Стойкий" — серийные корветы проекта 20380. Корабли этого класса являются принципиально новыми по своим тактико-техническим характеристикам и боевым свойствам. В числе их главных достоинств — многофункциональность, компактность, малозаметность, высокий уровень автоматизации и интеграции систем управления. Водоизмещение — 2 тысячи тонн, длина — более 100 метров, максимальная скорость — до 27 узлов, дальность автономного плавания — 4 тысячи миль. Первый в серии корвет "Сообразительный" был передан флоту в 2011 году, второй — "Бойкий" — в 2013-м.
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