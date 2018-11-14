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Минобороны утвердило техзадание на новый Ил-276
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Минобороны утвердило техзадание на новый Ил-276 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
Первый полет нового среднего военно-транспортного самолета запланирован на 2023 год, а серийный выпуск начнется в 2026 году.
Министерство обороны России утвердило тактико-техническое задание на перспективный средний военно-транспортный самолет Ил-276. Об этом сообщили в пресс-службе Авиационного комплекса имени Ильюшина.
«Тактико-техническое задание на средний военно-транспортный самолет утверждено. Мы уверены, что на несколько десятилетий самолет Ил-276 станет одним из основных средств военно-транспортной авиации», — цитирует представителя компании РИА Новости.
Ранее, в июне этого года, стало известно, что впервые в истории создания военно-транспортных самолетов ТТЗ будет одновременно подготовлено и под нормы Минобороны, и под требования Международной организации гражданской авиации (ICAO).
Ил-276 — многоцелевой транспортный самолет. Он создается для замены Ан-12, Ан-26 и Ан-72 в ВВС России. «Звезда» подробно рассказывала о его технических характеристиках. Первый полет нового среднего военно-транспортного самолета запланирован на 2023 год, а серийный выпуск начнется в 2026 году.
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