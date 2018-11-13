Израиль заявил об использовании боевиками ракет РФ

Израильские военные считают, что палестинские боевики применяли противотанковый ракетный комплекс российского производства во время боестолкновений на границе сектора Газа, заявил один из руководителей армейской пресс-службы Йонатан Конрикус.
По данным предварительного расследования, в понедельник на границе сектора Газа из ПТРК «Корнет» был подбит автобус. Израильский солдат получил тяжелое ранение.
«По результатам разбора инцидента, который мы провели, представляется, что это так», — передает слова Конрикуса РИА «Новости».
Конрикус заявил, что движение ХАМАС «намеренно открыло огонь по Израилю, по гражданскому автобусу», в котором оказались солдаты.
ПТРК «Корнет» начали поставлять за рубеж в 1990-х годах. В 2010 году впервые сообщалось, что у палестинцев в секторе Газа есть «Корнет». Утверждалось, что ПТРК попали в сектор Газа из Сирии. Сообщалось также, что «Корнет» есть у Хезболлы.
Конрикус считает, что ХАМАС тратит значительные средства зарубежных доноров, которые получает на гуманитарные нужды, на закупки современного оружия, покупаемого контрабандой.
«Вероятно, Иран является крупнейшим поставщиком нелегального оружия ХАМАС и палестинскому «Исламскому джихаду», — заявил он.
Ранее сообщалось, что после палестинских ракетных обстрелов по меньшей мере 34 израильтянина поступили в больницы с ранениями и стрессовыми состояниями. 19-летний военный, который находился в упомянутом автобусе, находится в критическом состоянии.
Израиль заявил, что палестинские боевики выпустили за сутки 460 ракет и мин по Израилю, в ответ были атакованы 160 целей в секторе Газа.