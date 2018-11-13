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Израиль заявил об использовании боевиками ракет РФ
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Израиль заявил об использовании боевиками Газы российских ракет 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Израильские военные считают, что палестинские боевики применяли противотанковый ракетный комплекс российского производства во время боестолкновений на границе сектора Газа, заявил один из руководителей армейской пресс-службы Йонатан Конрикус.
По данным предварительного расследования, в понедельник на границе сектора Газа из ПТРК «Корнет» был подбит автобус. Израильский солдат получил тяжелое ранение.
«По результатам разбора инцидента, который мы провели, представляется, что это так», — передает слова Конрикуса РИА «Новости».
Конрикус заявил, что движение ХАМАС «намеренно открыло огонь по Израилю, по гражданскому автобусу», в котором оказались солдаты.
ПТРК «Корнет» начали поставлять за рубеж в 1990-х годах. В 2010 году впервые сообщалось, что у палестинцев в секторе Газа есть «Корнет». Утверждалось, что ПТРК попали в сектор Газа из Сирии. Сообщалось также, что «Корнет» есть у Хезболлы.
Конрикус считает, что ХАМАС тратит значительные средства зарубежных доноров, которые получает на гуманитарные нужды, на закупки современного оружия, покупаемого контрабандой.
«Вероятно, Иран является крупнейшим поставщиком нелегального оружия ХАМАС и палестинскому «Исламскому джихаду», — заявил он.
Ранее сообщалось, что после палестинских ракетных обстрелов по меньшей мере 34 израильтянина поступили в больницы с ранениями и стрессовыми состояниями. 19-летний военный, который находился в упомянутом автобусе, находится в критическом состоянии.
Израиль заявил, что палестинские боевики выпустили за сутки 460 ракет и мин по Израилю, в ответ были атакованы 160 целей в секторе Газа.
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