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Армию США пообещали оснастить боевыми лазерами
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Пентагон пообещал оснастить американскую армию боевыми лазерами 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: CC BY-SA 2.0 / David B. Gleason / The Pentagon
Американская армия в течение нескольких лет получат лазерное оружие повышенной мощности. Об этом сообщил заместитель министра обороны США Майкл Гриффин.
"По моему мнению, нас отделяет не болee нескольких лет от создания боевого оружия направленной передачи энергии, особенно это касается лазеров", — отметил он, выступая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.
При этом Гриффин подчеркнул, что создание такого оружия потребует от США увеличения финансовых затрат в три-четыре раза по сравнению с нынешней ситуацией.
По его словам, американские военные также намерены использовать мощное микроволновое излучение для создания военной техники, позволяющей выводить из строя беспилотники потенциального противника.
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