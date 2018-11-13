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Италия притормозит закупку F-35
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Defense News: Италия притормозит закупку F-35 

RT на русском 57 минут назад
Фото: Reuters
Рим в ближайшие пять лет закупит меньше истребителей F-35, чем планировалось ранее, пишет Defense News. По данным издания, такое сокращение обусловлено курсом «популистского» правительства Италии, которое желает сократить расходы на оборону.
Италия замедлит темп закупки истребителей F-35: вместо запланированных ранее 10 самолётов за следующие пять лет Рим приобретёт шесть или семь, сообщает Defense News со ссылкой на источник в итальянском правительстве. Как отмечается в материале издания, такое решение было принято в результате пересмотра программы закупок истребителей новыми «популистскими» властями страны, которые планируют сократить оборонные расходы, пустив средства на реализацию программ соцобеспечения и покрытие сокращения налогов.
По словам собеседника Defense News, сокращать количество закупаемых F-35 в Риме пока не планируют — в настоящий момент предполагается только притормозить закупки, тогда как вопрос об общем количестве самолётов предстоит решать будущему правительству. В прошлом итальянские власти изъявляли желание закупить 60 истребителей данной модели, уточняется в статье.
По данным Defense News, до сих пор Италия успела закупить 11 истребителей, включая 10 F-35A и один F-35B; три самолёта (F-35B и 2 F-35A) находятся в США, где их используют для подготовки итальянских пилотов, а остальные восемь сейчас базируются в южной Италии.
Представители итальянской партии «Пять звёзд» — одной из двух партий, формирующих нынешнее коалиционное правительство — критиковали программу закупки F-35 ещё до прихода к власти и даже обещали полностью её свернуть, говорится в статье. Тем не менее, согласно обнародованным документам о расходах на оборону, правительство не будет сокращать расходы на программу, ранее предусмотренные в размере €766 млн на 2019-й и €783 млн — на 2020 год.
Между тем, данные цифры необходимо воспринимать как временные до одобрения итальянским парламентом бюджета, что должно произойти в ближайшие недели, подчёркивает обозреватель Defense News.
RT на русском: последние новости
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