Ещё
Российские крылатые ракеты оснастили комплексами РЭБ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России началось серийное производство комплексов РЭБ для крылатых ракет 

РИА Новости + ещё 6 4 часа назад
Серийное производство комплексов радиоэлектронной борьбы для крылатых ракет началось в России, заявил в пятницу РИА Новости в ходе авиасалона Airshow China-2018 советник первого заместителя гендиректора предприятия-разработчика данных комплексов-концерна "Радиоэлектронные технологии" Владимир Михеев.
"Сегодня наши крылатые ракеты имеют полноценный бортовой комплекс обороны, потому что такое стратегическое оружие нужно очень хорошо защитить. Эти системы успешно прошли все испытания и уже находятся в серийном производстве", — сказал он.
Михеев пояснил, что сегодня такими системами РЭБ оснащаются такие новейшие ракеты как Х-101 и Х-102.
Носителями ракет Х-101 и Х-102 выступают стратегические ракетоносцы Ту-22М3, Ту-95 и Ту-160. Согласно открытым источникам, ракеты могут нести ядерную боевую часть.
Последние новости
Раскрылось: кто стоит за историей с фото в колонии Цеповяза Европа начала решать "украинскую проблему РФ": цена — 15 миллиардов Империи наносят ответный удар: РФ, Индия и Китай отказались от доллара
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Галкин отреагировал на слова Пугачевой о болезни55
Российскую «Мертвую руку» признали бесполезной722
В Раде рассказали, как дурят украинцев91
В ГД оценили предложение наказать Ефремова64
«Россия пытается захватить новые территории Украины»57
Видео
00:44
Трамп отказался от встречи с Путиным
В мире Политика
01:27
Дознаватель из Уфы «потеряла память»
Происшествия
00:52
Раскрыто убийство в лифте дома в Москве
Происшествия Криминал
00:39
Новая ракета Трампа поразила цель
Армия Оружие
01:18
Соседка жестоко убитых матери и сына сделала заявление
Происшествия
00:23
Названо число жертв калифорнийского расстрела
В мире Происшествия
05:22
Ефремов отреагировал на желание лишить его звания
Общество Другое
03:21
Эффектная погоня двух Т-72 за Т-80 попала на видео
Оружие Армия
00:42
Захарова усомнилась в том, что Скрипаль жив
Политика
00:51
Галустян обидел чеченцев шуткой про петуха
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение