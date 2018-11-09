Российские крылатые ракеты оснастили комплексами РЭБ

В России началось серийное производство комплексов РЭБ для крылатых ракет

"Сегодня наши крылатые ракеты имеют полноценный бортовой комплекс обороны, потому что такое стратегическое оружие нужно очень хорошо защитить. Эти системы успешно прошли все испытания и уже находятся в серийном производстве", — сказал он.

Михеев пояснил, что сегодня такими системами РЭБ оснащаются такие новейшие ракеты как Х-101 и Х-102.

Носителями ракет Х-101 и Х-102 выступают стратегические ракетоносцы Ту-22М3, Ту-95 и Ту-160. Согласно открытым источникам, ракеты могут нести ядерную боевую часть.