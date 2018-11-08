Россия поставит Китаю шесть вертолетов Ми-171А2

"Китайская компания China General Aviation Service подтвердила намерение о приобретении партии вертолетов Ми-171А2 производства Улан-Удэнского авиационного завода (У-УАЗ). Шесть воздушных судов холдинг "Вертолеты России" планирует изготовить и передать заказчику до 2022 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас идет работа по валидации сертификата типа Ми-171А2 в КНР.

"Мы готовы начать серийное производство Ми-171А2 для иностранных заказчиков, и я уверен, что Китай будет в их числе. Поставки в интересах столь крупного эксплуатанта, несомненно, будут способствовать получению дальнейших заказов. Этот вертолет — огромный шаг в развитии семейства Ми-8/17, воплотивший в себе новейшие технические решения, улучшившие комфорт, безопасность и летно-технические характеристики вертолета", — приводит пресс-служба слова гендиректора "Вертолетов России" Андрея Богинского.

Многоцелевой вертолет Ми-171А2 — результат глубокой модернизации вертолетов семейства Ми-8/17. Вертолет оснащен двигателями ВК-2500ПС-03 (гражданская версия двигателей, устанавливаемых на боевых вертолетах Ми-28) с цифровой системой управления.

На вертолете установлены более эффективный Х-образный рулевой винт и новый несущий винт с цельнокомпозитными лопастями усовершенствованной аэродинамической компоновки. Таким образом, только за счет аэродинамики тяга несущего винта Ми-171А2 возросла более чем на 700 килограмм.