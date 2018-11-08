Норвежский фрегат выбросился на берег после аварии с танкером

Появилось фото фрегата Королевских ВМС Норвегии Helge Ingstad после столкновения с танкером. Корабль получил серьезные повреждения и потерял плавучесть: его правый борт рассекает огромная пробоина, чтобы избежать затопления, фрегат посадили на мель у норвежского берега.

Brave work by tugs crews attempting to prevent total capsize #helgeingstad pic.twitter.com/8DKnMYqAxg— NavyLookout (@NavyLookout) November 8, 2018

Около 4:00 по местному времени возвращавшийся с учений Trident Juncture корабль потерял управление и оказался на пути у танкера вдвое большего размера. В результате столкновения пострадали семь человек из команды фрегата. Большую часть экипажа эвакуировали, аварийная партия довела Helge Ingstad до берега. Фрегат лежит на отмели с креном на правый борт, вокруг кормы расползлось нефтяное пятно.

"По всей видимости, это топливо для палубного вертолета", — рассказал The Drive представитель береговой охраны Норвегии Йохан Мариус.

Helge Ingstad — четвертый фрегат типа Fridtjof Nansen, введен в строй в 2009 году. Корабль предназначен для борьбы с подводными лодками и надводными кораблями, оснащен системой ПРО Aegis, четырьмя торпедными аппаратами и восемью противокорабельными крылатыми ракетами. Водоизмещение фрегата 5290 тонн, длина 132 метра, экипаж 137 человек.

Врезавшийся в него супертанкер под панамским флагом имеет габариты авианосца — его длина 280 метров. Судно дожидается окончания расследования, стоя на якоре неподалеку от места столкновения. Экипаж танкера из 23 человек не пострадал. Нефтяной терминал, из которого вышел танкер, также прекратил работу.