Слишком много оружия: китайскую машину огневой поддержки раскритиковали

Концепция боевой машины огневой поддержки возникла в СССР еще в 80-е годы. Главное предназначение таких машин — подавление живой силы противника, оснащенной гранатометами, пехотным противотанковым оружием, стрелковым оружием. Также машины поддержки должны поражать танки, БМП, укрепления противника и другие высокозащищенные цели.

В результате в России были созданы сразу две машины — БМПТ "Терминатор" и БМОП "Терминатор-2".

И вот у российских машин огневой поддержки впервые появился серьезный конкурент -вооруженная до зубов китайская БМОП QN-506. Она способна поражать танки, легкую бронетехнику, вертолеты, беспилотники и пехоту противника. Считается, что стоящая на вооружении машины ПТУР QN-502C, атакующая танки сверху, способна без проблем уничтожить Abrams. А 70-миллиметровые ракеты QN 201 похожи на американские APKWS-II с лазерной системой наведения, пишет Popular Mechanics. Сообщается, что они способны пробить 60 мм брони или 300 мм армированного бетона.

В арсенале китайской машины огневой поддержки также имеется квадрокоптер. Его скорость достигает 60 километров в час, максимальная дальность применения составляет 10 километров. Беспилотник может использоваться как для разведки, так и для наведения высокоточного оружия.

В результате китайская БМОП получилась несколько противоречивой. Все имеющееся в ее распоряжении системы эффективны в отдельности, однако уместно ли их применение в рамках одной машины? Убийца дронов должен находиться на передовой, чтобы как можно быстрее обнаруживать и уничтожать беспилотники противника. В то же время охотника за танками уместнее расположить так, чтобы его прикрывали собственные танки. А уж машине, запускающей крылатые ракеты, и вовсе место в тылу. Было бы разумно разделить вооружение QN-506 между двумя разными машинами, считает автор статьи в Popular Mechanics Кайл Мизоками

Несколько странным также выглядит выбор шасси. Тип 59 — это средний танк 1950-х годов, созданный на основе советского Т-54. Вряд ли это лучший выбор для размещения столь богатого арсенала вооружений. С другой стороны, это позволяет снизить стоимость QN-506. Кроме того, китайцы уже заявили, что замена шасси не составить проблем.