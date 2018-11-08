Ещё
Китайскую машину огневой поддержки раскритиковали
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Слишком много оружия: китайскую машину огневой поддержки раскритиковали 

Российская Газета + ещё 1 1 час назад
Фото: Российская Газета
Концепция боевой машины огневой поддержки возникла в СССР еще в 80-е годы. Главное предназначение таких машин — подавление живой силы противника, оснащенной гранатометами, пехотным противотанковым оружием, стрелковым оружием. Также машины поддержки должны поражать танки, БМП, укрепления противника и другие высокозащищенные цели.
В результате в России были созданы сразу две машины — БМПТ "Терминатор" и БМОП "Терминатор-2".
И вот у российских машин огневой поддержки впервые появился серьезный конкурент -вооруженная до зубов китайская БМОП QN-506. Она способна поражать танки, легкую бронетехнику, вертолеты, беспилотники и пехоту противника. Считается, что стоящая на вооружении машины ПТУР QN-502C, атакующая танки сверху, способна без проблем уничтожить Abrams. А 70-миллиметровые ракеты QN 201 похожи на американские APKWS-II с лазерной системой наведения, пишет Popular Mechanics. Сообщается, что они способны пробить 60 мм брони или 300 мм армированного бетона.
В арсенале китайской машины огневой поддержки также имеется квадрокоптер. Его скорость достигает 60 километров в час, максимальная дальность применения составляет 10 километров. Беспилотник может использоваться как для разведки, так и для наведения высокоточного оружия.
В результате китайская БМОП получилась несколько противоречивой. Все имеющееся в ее распоряжении системы эффективны в отдельности, однако уместно ли их применение в рамках одной машины? Убийца дронов должен находиться на передовой, чтобы как можно быстрее обнаруживать и уничтожать беспилотники противника. В то же время охотника за танками уместнее расположить так, чтобы его прикрывали собственные танки. А уж машине, запускающей крылатые ракеты, и вовсе место в тылу. Было бы разумно разделить вооружение QN-506 между двумя разными машинами, считает автор статьи в Popular Mechanics Кайл Мизоками.
Несколько странным также выглядит выбор шасси. Тип 59 — это средний танк 1950-х годов, созданный на основе советского Т-54. Вряд ли это лучший выбор для размещения столь богатого арсенала вооружений. С другой стороны, это позволяет снизить стоимость QN-506. Кроме того, китайцы уже заявили, что замена шасси не составить проблем.
Пока неизвестно, будет ли Народно-освободительная армия Китая закупать новые боевые машины огневой поддержки. В России к концепции БМОП относятся с энтузиазмом — первая партия подобных машин была передана военным в апреле 2018 года. В то же время США и НАТО не используют подобную технику.
Российская Газета: последние новости
Эффектная погоня двух Т-72 за Т-80 попала на видео Россия наращивает экспорт вертолетов гражданского назначения С-300 в Сирии привели в боевую готовность
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ефремов отреагировал на желание лишить его звания394
Шик воровской России 90-х40
Соседка жестоко убитых матери и сына сделала заявление7
Украине предлагали отказаться от Крыма ради Донбасса151
Дробыш заинтересовался изнасилованной дознавательницей76
Видео
00:44
Трамп отказался от встречи с Путиным
В мире Политика
01:27
Дознаватель из Уфы «потеряла память»
Происшествия
00:52
Раскрыто убийство в лифте дома в Москве
Происшествия Криминал
00:39
Новая ракета Трампа поразила цель
Армия Оружие
01:18
Соседка жестоко убитых матери и сына сделала заявление
Происшествия
00:23
Названо число жертв калифорнийского расстрела
В мире Происшествия
05:22
Ефремов отреагировал на желание лишить его звания
Общество
03:21
Эффектная погоня двух Т-72 за Т-80 попала на видео
Оружие Армия
00:42
Захарова усомнилась в том, что Скрипаль жив
Политика
00:51
Галустян обидел чеченцев шуткой про петуха
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение