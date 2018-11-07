Российские истребители «взбесили» США

«США в ярости»: британских журналистов встревожили российские Су-27

Британский таблоид Express выпустил статью о том, как Су-27 перехватил американский самолет-разведчик над Черным морем, не упомянув при этом, что инцидент произошел у границ воздушного пространства России

Материал вышел под заголовком "Пусть они ведут себя прилично": США в ярости от небезопасного перехвата". При этом в статье нет цитат ни про "ярость", ни про "приличное поведение".

В публикации утверждается, что российский истребитель совершил скоростной пролет непосредственно перед самолетом радиотехнической разведки ЕР-3Е "Aries" ВМС США и создал тем самым "риск для пилотов" и "турбулентность". При этом автор материала замалчивает тот факт, что американское воздушное судно приблизилось к российским границам и продолжало движение по направлению к воздушному пространству страны. Су-27 был вынужден подойти к самолету-разведчику, чтобы опознать его и призвать к соблюдению дистанции.

Как рассказали в Минобороны , экипаж российского истребителя действовал при соблюдении всех необходимых мер безопасности. В статье об этом ничего не сказано. Вместо позиции Москвы приводится оценка американских властей, о том имел ли российский пилот право находиться "в международном воздушном пространстве".