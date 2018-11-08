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Почему РФ не нужно новое оружие для уничтожения США
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СМИ объяснили, почему России не нужно новое оружие для уничтожения США 

РИА Новости + ещё 2 23 минуты назад
Фото: © Минобороны РФ
России не нужны системы "Авангард" для того, чтобы в случае войны уничтожить США, у которых нет системы противоракетной обороны, способной отразить существующие на данный момент баллистические ракеты, пишет National Interest.
Издание отмечает, что у России примерно 528 баллистических ракет сухопутного и подводного базирования, а для того, чтобы прекратить существование Соединенных Штатов как государства достаточно лишь малой их доли.
По версии журнала, США не располагают существенной защитой от баллистических ракет. На данный момент страна только лишь пытаться с ограниченным успехом разработать систему, которая сможет хотя бы сбить ракеты, запущенные "малыми державами" вроде КНДР. Вашингтон еще в прошлом веке старался создать эгиду от баллистических ракет: программу Safeguard в 1960-х годах и программу Рейгана "Звездные войны" в 1980-х. Однако, пишет NI, "ни один здравомыслящий человек" не поверит, что какие-либо возможные в будущем новые программы смогут дать гарантии того, что они будут настолько непробиваемыми, что смогут остановить каждую из боеголовок, приближающихся со скоростью в 20 раз превышающей скорость звука.
Таким образом, подчеркивает издание, новейшее оружие России создано буквально для того, чтобы пробивать защиту которой попросту нет и вряд ли вообще будет.
В середине октября президент России Владимир Путин заявил, что Россия в ближайшие месяцы поставит на вооружение комплексы "Авангард".
Первого марта глава государства, выступая перед Федеральным собранием, заявил, что в России создана система "Авангард", способная совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность, на гиперзвуковой скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз. В июле Минобороны России сообщило о начале серийного производства гиперзвуковых боевых блоков "Авангард".
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