Объяснена малозаметность Су-57 

На российском истребителе пятого поколения Су-57 с нуля создана новая платформа, позволяющая реализовать функцию малозаметности, сообщил «Звезде» главный конструктор-директор «Сухого» Михаил Стрелец.

«На самолете Су-57 платформа создана с нуля», — подчеркнул Стрелец.

В ноябре конструктор заявил, что Су-57 по многим показателям превосходит американские самолеты F-22 Raptor и F-35 Lightning II, а также допускает использование с укороченных взлетно-посадочных полос без специальных устройств. В том же месяце телеканал опубликовал видео полета пары Су-57, испытания композитного крыла данного истребителя и проход этих самолетов на сверхмалой высоте.

В апреле в The Drive допустили, что приостановка Индией совместного с Россией проекта FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft), предполагающего создание на основе Су-57 первого индийского истребителя пятого поколения, спровоцирует отмену ранее заявленных планов по серийному выпуску данного самолета. В том же месяце в The National Interest выразили сомнение в успешности реализации проекта Су-57.