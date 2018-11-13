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Объяснена малозаметность Су-57
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Объяснена малозаметность Су-57 

Lenta.ru + ещё 31 29 минут назад
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
На российском истребителе пятого поколения Су-57 с нуля создана новая платформа, позволяющая реализовать функцию малозаметности, сообщил «Звезде» главный конструктор-директор «Сухого» Михаил Стрелец.
«Для того, чтобы реализовать данное качество, необходимо заново спроектировать платформу», — сказал разработчик. Он пояснил, что под платформой понимается планер, самолетная система, а также силовая установка, направленные на обеспечение низкого уровня радиолокационной и инфракрасной заметности самолета.
«На самолете Су-57 платформа создана с нуля», — подчеркнул Стрелец.
В ноябре конструктор заявил, что Су-57 по многим показателям превосходит американские самолеты F-22 Raptor и F-35 Lightning II, а также допускает использование с укороченных взлетно-посадочных полос без специальных устройств. В том же месяце телеканал опубликовал видео полета пары Су-57, испытания композитного крыла данного истребителя и проход этих самолетов на сверхмалой высоте.
В июле вице-премьер по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов заявил, что «Су-35 сегодня считается одним из лучших самолетов в мире», поэтому «нет смысла форсировать работы по массовому производству самолета пятого поколения».
В апреле в The Drive допустили, что приостановка Индией совместного с Россией проекта FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft), предполагающего создание на основе Су-57 первого индийского истребителя пятого поколения, спровоцирует отмену ранее заявленных планов по серийному выпуску данного самолета. В том же месяце в The National Interest выразили сомнение в успешности реализации проекта Су-57.
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