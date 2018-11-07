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Россия и Бангладеш обсуждают поставки Ми-35М
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Россия и Бангладеш обсуждают поставки Ми-35М 

РИА Новости + ещё 2 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Россия обсуждает с Бангладеш поставку в эту страну ударных вертолетов Ми-35М, сообщил в интервью РИА Новости глава официальной российской делегации на выставке "INDO DEFENCE-2018", заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Михаил Петухов.
"Эта тема прорабатывается, со сроками подписания контракта стороны определятся позднее", — сказал Петухов.
Ми-35М является единственным в мире универсальным боевым вертолетом, способным помимо эффективного решения огневых задач осуществлять перевозку до 8 военнослужащих с вооружением, до 1500 килограммов боеприпасов или других грузов внутри кабины, а также до 2400 килограммов грузов на внешней подвеске, эвакуацию раненых, доставку технического персонала на автономные площадки базирования.
Огневая мощь Ми-35М выше, чем у основных конкурентов на рынке на 140% за счет значительной массы боевой нагрузки оснащения. По мощи неуправляемого ракетного и стрелково-пушечного вооружения вертолет на 30% превосходит аналоги, что позволяет ему более эффективно осуществлять авиационную поддержку войск на поле боя.
Вертолет также отличают значительные высотные характеристики с возможностью выполнения взлетов и посадок на бетонированных и грунтовых площадках, расположенных на высотах до 4000 метров над уровнем моря. Кроме того, удачные конструктивные решения, использованные в Ми-35, обеспечивают возможность использования российского вертолета в широком диапазоне физико-географических и климатических условий, в том числе в горах, при температуре от —50°С до +50°С и влажности до 98%.
Международная выставка вооружений и военной техники INDO DEFENCE — одна из крупнейших международных выставок в Азиатско-Тихоокеанском регионе, ориентированная на демонстрацию достижений в вооружении и военной технике сухопутных войск, войск ПВО, военно-морских сил, войск специального назначения, а также систем обучения и моделирования.
В 2018 году 8-я выставка INDO DEFENCE, организованная при поддержке министерства обороны Индонезии, пройдёт в период с 7 по 10 ноября на территории выставочного комплекса JIExpo Kemayoran в Джакарте.
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