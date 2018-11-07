Россия и Бангладеш обсуждают поставки Ми-35М

"Эта тема прорабатывается, со сроками подписания контракта стороны определятся позднее", — сказал Петухов.

Ми-35М является единственным в мире универсальным боевым вертолетом, способным помимо эффективного решения огневых задач осуществлять перевозку до 8 военнослужащих с вооружением, до 1500 килограммов боеприпасов или других грузов внутри кабины, а также до 2400 килограммов грузов на внешней подвеске, эвакуацию раненых, доставку технического персонала на автономные площадки базирования.

Огневая мощь Ми-35М выше, чем у основных конкурентов на рынке на 140% за счет значительной массы боевой нагрузки оснащения. По мощи неуправляемого ракетного и стрелково-пушечного вооружения вертолет на 30% превосходит аналоги, что позволяет ему более эффективно осуществлять авиационную поддержку войск на поле боя.

Вертолет также отличают значительные высотные характеристики с возможностью выполнения взлетов и посадок на бетонированных и грунтовых площадках, расположенных на высотах до 4000 метров над уровнем моря. Кроме того, удачные конструктивные решения, использованные в Ми-35, обеспечивают возможность использования российского вертолета в широком диапазоне физико-географических и климатических условий, в том числе в горах, при температуре от —50°С до +50°С и влажности до 98%.

Международная выставка вооружений и военной техники INDO DEFENCE — одна из крупнейших международных выставок в Азиатско-Тихоокеанском регионе, ориентированная на демонстрацию достижений в вооружении и военной технике сухопутных войск, войск ПВО, военно-морских сил, войск специального назначения, а также систем обучения и моделирования.

В 2018 году 8-я выставка INDO DEFENCE, организованная при поддержке министерства обороны Индонезии, пройдёт в период с 7 по 10 ноября на территории выставочного комплекса JIExpo Kemayoran в Джакарте.