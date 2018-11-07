Плавдок «Адмирала Кузнецова» треснул

Утонувший плавучий дока ПД-50, использовавшийся при ремонте авианосца «Адмирал Кузнецов», получил трещины при ударе о дно, сообщил «Интерфакс» знакомый с ситуацией источник.

Дефекты выявлены в результате первичного осмотра ПД-50, проведенного водолазами.

«По их информации, при обследовании обнаружено, что ПД-50 в результате удара о дно получил повреждения корпуса, на котором образовались трещины», — сказал собеседник.

По словам источника, «это неудивительно, учитывая массу дока и его возраст». Также собеседник высказал предположение, что именно поэтому до сих пор не принято решение о том, поднимать док или нет.

В ноябре источник «Интерфакс» заявил, что подъем ПД-50 нецелесообразен, а вместо утерянной техники допускается приобретение новой.

ПД-50 является единственным плавучим доком на Севере России, способным принимать такие корабли, как «Адмирал Кузнецов». Сооружение построено в 1980 году в Швеции. ПД-50 в длину равна 330 метров, в ширину — 67 метров. Грузоподъемность плавдока достигает 80 тысяч тонн.

30 октября на 82-м судоремонтном заводе в поселке Росляково (Мурманская область), где ремонтировался единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов», утонул плавучий док ПД-50. Инцидент произошел из-за сбоя в подаче электроэнергии, что привело к нештатному заполнению цистерн плавдока, вследствие чего ПД-50 ушел под воду. На доке упали два башенных крана, один из них — на палубу единственного российского авианосца, в результате чего появилась пробоина размером 4 на 5 метров.

В результате ремонта «Адмирал Кузнецов» должен получить новое энергетическое оборудование и вооружение. Работы планируется завершить в 2021 году. В июле генеральный директор судоремонтного центра «Звездочка» Сергей Маричев заявил, что для выгрузки старого оборудования придется «разворотить» почти половину авианосца.