С-400 меняем на чай?

С-400 и без доллара: Индия с Россией нанесли «двойной удар» по США

Отказ от доллара в сделке России и Индии с ЗРК С-400 избавит стороны от возможных помех США , но может ли это стимулировать экономические связи стран в других сферах, вопрос открытый — все зависит от того, что заинтересует РФ на индийском рынке. Об этом рассказали эксперты ФБА "Экономика сегодня"

Зенитные комплексы С-400 будут поставлены Индии в сроки, установленные контрактом, который уже начал выполняться. Об этом сообщил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

Как отметил глава компании, "контракт длительный, несколько лет, сложный с точки зрения всей работы по его исполнению, надеемся, что выполним вовремя".

Расчеты за поставки будут идти в национальных валютах, доллар исключен.

"Нет, мы перешли на схему расчетов в местных валютах: индийская рупия — рубль", — заявил Михеев. "Рассматриваем участие российских и индийских банков", — сказал Александр Михеев.

Страховка от давления США

Контракт на поставку С-400 был подписан в начале месяца в ходе визита Владимира Путина в Индию. Сообщалось, что сумма сделки превышает $5 млрд

Индия сейчас заняла жесткую позицию по поводу предполагавшейся угрозы американских санкций — угрозы, которая еще не снята, говорит доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский. В этом смысле и подписание контракта, и начало его реализации укрепит отношения Москвы и Дели.

"Насколько это станет драйвером экономических отношений? К сожалению, опыт показывает, что вряд ли — военно-техническое сотрудничество само по себе, а остальные экономические связи — отдельно. Что до расчетов в национальных валютах, одна из причин этого в том, что американцы, грозя санкциями за эти поставки, могут перекрыть транзакции в долларах через свои банки", — сказал эксперт.

Так что отчасти отказ от доллара здесь — вынужденная мера, но с другой стороны, она укладывается в стратегическую линию, пояснил Волхонский.

Лекарства и чай

Расчеты в национальных валютах, в тех же рупиях, предполагают использование их на внутреннем индийском рынке. Что может предложить индийский рынок России?

Индия — третий в мире производитель сухого молока, которого никогда прежде не производила, говорит руководитель магистерской программы отделения востоковедения ВШЭ Ольга Солодкова.

"Химическая промышленность, все, что связано с производством лекарств -тоже сильная их сторона. Индия — одна из немногих стран, которая расплатилась с СССР по долгам. И расплатилась она своим чаем. В общем, Индии есть, что предложить, вопрос в том, нужно ли России все это. Хотя лекарства нам точно нужны", — сказала эксперт ФБА "Экономика сегодня".

Объем поставок лекарств из Индии в Россию по итогам года вырос почти на четверть — до $469 млн Об этом сообщал в сентябре глава руководитель фармацевтического объединения страны Рагувир Кини. Россия находится на четвертом месте в топ-30 государств по импорту лекарств.

По словам Солодковой, Индия сегодня, как когда-то Китай, переводит к себе огромное количество производств. Страна идет по тому же пути, стараясь использовать преимущество дешевой рабочей силы, отметила эксперт.

В прошлом году товарооборот РФ с Индией составил $9,3 млрд, увеличившись на 21,37% по сравнению с 2016 годом. Импорт России из Индии в 2017 году составил $2, 9 млрд, увеличившись на 21,07%. В структуре импорта России из Индии в 2017 году (и в 2016 году) основная доля поставок пришлась на химическую продукцию, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё, машины, оборудование.

При этом Россия и Индия — крупнейшие партнеры в сфере военно-технического сотрудничества. Более 70% вооружения, боевой техники индийской армии, ВВС, ВМС, сделаны в России. Ежегодно РФ поставляет Индии технику и оружие на несколько миллиардов долларов.