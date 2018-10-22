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Украинские Су-25 пролетели на сверхмалой высоте
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Украинские Су-25 пролетели на сверхмалой высоте 

РИА Новости + ещё 1 59 минут назад
В Сети опубликовано видео с двумя украинскими штурмовиками Су-25М1, которые пролетели над аэродромом на сверхмалой высоте, при этом один из самолетов едва не коснулся взлетной полосы.
Где снималось видео — неизвестно. Агентство Bloomberg предполагает, что, судя по числу транспортных самолетов Ил-76МД в кадре, это могло произойти на авиабазе 25-й бригады транспортной авиации в Мелитополе Запорожской области.
Ранее в Сети появилось видео, на котором украинский штурмовик Су-25 пролетел на предельно малой высоте над азовским побережьем в районе поселка Кирилловка Запорожской области.
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