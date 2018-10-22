Украинские Су-25 пролетели на сверхмалой высоте

В Сети опубликовано видео с двумя украинскими штурмовиками Су-25М1, которые пролетели над аэродромом на сверхмалой высоте, при этом один из самолетов едва не коснулся взлетной полосы.

Где снималось видео — неизвестно. Агентство Bloomberg предполагает, что, судя по числу транспортных самолетов Ил-76МД в кадре, это могло произойти на авиабазе 25-й бригады транспортной авиации в Мелитополе Запорожской области.

Ранее в Сети появилось видео, на котором украинский штурмовик Су-25 пролетел на предельно малой высоте над азовским побережьем в районе поселка Кирилловка Запорожской области.