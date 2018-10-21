Корабли ТОФ прибыли в Китай с визитом

Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ): ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и большой морской танкер «Борис Бутома» прибыли в китайский порт Циндао . Они пробудут там до 25 октября.

«Запланированы визиты командиров кораблей к командующему Северным флотом Народно-освободительной армии Китая и к руководству порта», — сообщил ТАСС официальный представитель ТОФ Николай Воскресенский.

Российские и китайские моряки совершат взаимные визиты на боевые корабли двух стран. В рамках трёхмесячного похода корабли ТОФ уже посетили порты Японии и Республики Корея.