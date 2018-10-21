Корабли ТОФ прибыли в Китай с визитом 

Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ): ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и большой морской танкер «Борис Бутома» прибыли в китайский порт Циндао. Они пробудут там до 25 октября.
«Запланированы визиты командиров кораблей к командующему Северным флотом Народно-освободительной армии Китая и к руководству порта», — сообщил ТАСС официальный представитель ТОФ Николай Воскресенский.
Российские и китайские моряки совершат взаимные визиты на боевые корабли двух стран. В рамках трёхмесячного похода корабли ТОФ уже посетили порты Японии и Республики Корея.
Ранее News.ru писал, что атомный авианосец ВМФ США «Гарри Трумэн» впервые с 1991 года пересёк Северный полярный круг и вошёл в Арктику. Он направляется в Норвегию для участия в учениях «Единый трезубец». Манёвры будут проходить с 25 октября по 7 ноября. В них примет участие около 50 тысяч человек из 31 страны, более 100 летательных аппаратов, десятки кораблей.