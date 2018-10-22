Автомат ППШ: «ремняка, железяка, деревяка»

Именно так его прозвали фронтовики на Великой отечественной войне. И это было не пренебрежение, наоборот — уважение за простое и безотказное устройство, позволяющее выполнять боевую работу в любых условиях.

Поливая противника свинцом

ППШ был не единственным советским автоматическим ручным стрелковым оружием Великой отечественной, но именно он стал одним из её символов. Конструктор, Георгий Шпагин, поставил себе задачу сделать автомат максимально технологичный и простой как в изготовлении, так и эксплуатации. В условиях войны это было бесценное свойство, позволявшее наладить производство едва ли не в любой мастерской силами женщин и подростков, чья квалификация была не очень высокой. Эксплуатация на фронте тоже облегчалась — автомат переносил самые тяжкие условия и продолжал быть боеспособным.

Создан автомат под патрон калибра 7,62 мм в 1940 году по заданию Наркомата вооружения и принят на вооружение 21 декабря того же года. Пистолет-пулемёт, согласно тогдашней классификации, оснащался барабанным магазином на 71 патрон, скорострельность ППШ — 1000 выстрелов в минуту, вес — порядка 5 кг в снаряжённом состоянии. ППШ выдерживал 30 тысяч выстрелов. Все эти сведения почерпнуты из книги Д. Н. Болотина «История советского стрелкового оружия». Есть данные, что автомат выпускали в мастерских партизанских соединений в Белоруссии.

Вооружение советской пехоты ППШ существенно повышало плотность огня, при этом автомат был гораздо удобнее в эксплуатации, чем любой из стоявших на вооружении РККА пулемётов. Изначально ППШ стоил 500 рублей против 900 рублей за ППД. За войну удалось снизить стоимость ППШ до 142 рублей за штуку. Выпущено 6 млн экземпляров, производство закончено в 1947 году. С 1942 года ППШ оснащался секторным магазином на 35 патронов. К концу войны ППШ был у 55% советских бойцов.

По странам и континентам

В Советской Армии ППШ состоял на вооружении до середины 1960-х годов, но был вытеснен автоматом Калашникова. Во внутренних и железнодорожных войсках служил до распада Советского Союза, как и в милиции и военизированной охране. В наши дни применяется в подразделениях МВД ряда стран СНГ.

ППШ был неплохой экспортной статьёй для СССР. Прежде всего — в страны Варшавского Договора. Кроме того, в Африку, на Ближний Восток, в Монголию, даже Юго-Восточную Азию.

ППШ прошёл практически все войны после 1945 года: Корейскую, Вьетнамскую, Афганскую, в Анголе, Эфиопии, Югославии, оборонял Кубу от «гусанос», использовался партизанами Латинской Америки и вооружёнными формированиями палестинцев.

Министерство обороны Украины по состоянию на 15 августа 2011 года располагало 300 тыс. штук ППШ на хранении.