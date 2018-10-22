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Китайский клон Су-33 сочли лучше оригинала
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Китайский клон Су-33 сочли лучше оригинала 

Lenta.ru + ещё 6 1 час назад
Китайский Shenyang J-15 в результате многочисленных модернизаций получился более современным и эргономичным истребителем, чем положенный в его основу советско-российский Су-33, пишет The National Interest.
Американский журнал отметил усилия, которые приложил Китай, создавая Shenyang J-15, имея ограниченный доступ к технологиям Су-33.
«Это позволило им построить современный палубный истребитель, в то время как российский Су-33 со своими аналоговыми приборами и простым ИЛС (индикатор на лобовом стекле — прим. «Ленты.ру») остается застрявшим в 1990-х», — полагают в TNI.
Хотя двигатель АЛ-31Ф российского истребителя по-прежнему остается мощнее и надежнее силового агрегата WS-10 китайского самолета, пишет журнал, с течением времени подобное преимущество Су-33 перед Shenyang J-15, скорее всего, будет преодолено Китаем.
Таким образом в TNI отреагировали на публикацию российского новостного агентства Sputnik, где сообщается о проблемах Shenyang J-15, основанного на Су-33. В предыдущей заметке американского издания, также посвященной данному вопросу, заявлялось о неспособности России использовать собственные разработки.
Прототип советского палубного истребителя четвертого поколения Су-33 (самолет Т10К-7) куплен Китаем у Украины в 2001 году. От советской машины китайская получила основную конструкцию и, предположительно, двигатели. Советские разработки, используемые в Shenyang J-15, не были лицензированы.
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