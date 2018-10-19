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Су-33 против J-15: США сравнили два истребителя
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Су-33 против J-15: китайский и российский истребители сравнили в США 

Российская Газета 16 часов назад
Фото: ТАСС
В США сравнили возможности и технические характеристики российского палубного истребителя Су-33 и его китайского клона J-15.
Прежде всего автор The National Interest Чарли Гао отметил, что планер китайского истребителя почти не имеет заметных внешних отличий от российского. Слабым местом J-15 являются его двигатели WS-10, так как китайским инженерам не удалось создать аналог российского двигателя.
"Неспособность производить отечественные двигатели надлежащего качества является постоянной проблемой китайской аэрокосмической промышленности", — говорится в публикации.
Однако китайский истребитель обладает вычислительным комплексом с более высокими характеристиками, чем аппаратура Су-33.
"В целом Су-33, вероятно, превосходит J-15 по надежности и мощности двигателя, а J-15, в свою очередь, является более современным и эргономичным самолетом", — считает автор.
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