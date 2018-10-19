Су-33 против J-15: США сравнили два истребителя

Су-33 против J-15: китайский и российский истребители сравнили в США

США сравнили возможности и технические характеристики российского палубного истребителя Су-33 и его китайского клона J-15.

Прежде всего автор The National Interest Чарли Гао отметил, что планер китайского истребителя почти не имеет заметных внешних отличий от российского. Слабым местом J-15 являются его двигатели WS-10, так как китайским инженерам не удалось создать аналог российского двигателя.

"Неспособность производить отечественные двигатели надлежащего качества является постоянной проблемой китайской аэрокосмической промышленности", — говорится в публикации.

Однако китайский истребитель обладает вычислительным комплексом с более высокими характеристиками, чем аппаратура Су-33.

"В целом Су-33, вероятно, превосходит J-15 по надежности и мощности двигателя, а J-15, в свою очередь, является более современным и эргономичным самолетом", — считает автор.