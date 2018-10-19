Переданные Сирии С-300 оказались модернизированными

Россия передала Сирии три дивизиона зенитных ракетных комплексов С-300ПМ-2, которые отличаются от классических ЗРК и обладают более современными характеристиками. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в Министерстве обороны России.

Комплексы С-300ПМ-2 оснащены более совершенной радиолокационной станцией обнаружения, улучшенной станцией подсвета и наведения (стрельбовым радаром) и мобильным командным пунктом. Также были доработаны пусковые установки, в результате чего С-300ПМ-2 может использовать более современные, мощные и дальнобойные боеприпасы, чем классическая «трехсотка».

В отличие от обычных С-300 модернизированные ЗРК могут бороться с тактическими баллистическими ракетами средней дальности, а также поражать воздушные цели на дальностях до 250 километров. Кроме того, система отличается повышенной помехоустойчивостью, что позволяет ей работать в условиях радиоэлектронной борьбы.

По словам источника издания, информация о том, что переданные Сирии ЗРК будут управляться иранцами, не имеет под собой оснований. Специалисты, знакомые с этим вооружением, есть только в России.

Иранские военные никогда не работали с такими системами, поскольку в Иран были поставлены С-300ПМУ-2 — экспортный вариант, отличающийся упрощенной схемой и менее сложными режимами управления по сравнению с российской модификацией. Источник отметил, что автоматическая система управления экспортного ПМУ-2 не позволяет ей взаимодействовать с российскими средствами ПВО, которые также были переданы Сирии.

В октябре источники в американской и израильской разведслужбах сообщили, что управлять поставленными в Сирию комплексами будут иранские военные. Источники утверждали, что Россия изначально планировала доверить управление ЗРК специалистам из Ирана, поэтому передала Сирии модификацию системы С-300ПМУ-2, аналогичную поставленной в Иран в 2016 году.

В начале октября Россия завершила поставки в Сирию трех дивизионов С-300, каждый из которых включает восемь пусковых установок. ЗРК достались Сирии после ремонтно-технических работ и бесплатно, поскольку использовались Россией до замены на более современные системы С-400. Тогда же Минобороны заявило, что обучение сирийских специалистов потребует три месяца.

Решение о поставке С-300 в Сирию было принято после инцидента, произошедшего в сентябре, когда российский самолет-разведчик Ил-20 сбила ракета сирийской системы С-200, отслеживавшей израильский истребитель F-16 Fighting Falcon. В России полагают, что С-300 укрепит сирийскую оборону.

Системы С-300ПМ-2 начали поступать на вооружение российской армии в 2010-х. В декабре 2015-го первый полк С-300ПМ-2 заступил на боевое дежурство по охране воздушного пространства Центрального промышленного района страны. Позднее эту воинскую часть перевооружили на самую современную отечественную зенитную систему — С-400 «Триумф». Часть освободившейся техники и была перенаправлена в Сирию, предполагает источник.