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С-400 поменяют ракеты
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С-400 поменяют ракеты 

Lenta.ru 18 октября 2018
Фото: РИА Новости
Дальнобойная зенитная управляемая ракета 40Н6 системы С-400 «Триумф» принята на вооружение российской армии. Таким боеприпасом оснастят формируемые полки и перевооружат существующие, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
«Ракета дальнего действия 40Н6 (40Н6Е в экспортном варианте — прим. «Ленты.ру») принята на вооружение, все необходимые документы подписаны в сентябре, после чего начались закупки этих ракет министерством обороны», — сказал собеседник агентства.
Источник добавил, что в рамках госпрограммы вооружения до 2027 года, предусматривающей формирование 56 дивизионов С-400, планируется закупить более тысячи таких ракет.
В июле другой источник заявил ТАСС об успешном завершении государственных совместных испытаний ракеты 40Н6.
Зенитная управляемая ракета сверхбольшой дальности 40Н6 предназначена для поражения самолетов ДРЛО и РЭБ, воздушных командных пунктов, стратегических бомбардировщиков, гиперзвуковых крылатых и баллистических ракет. Заявляемая дальность поражения ракеты достигает 380 километров для аэродинамических целей и 15 километров — для баллистических, высота полета — от 10 метров до 35 километров. Средняя скорость — 1190 метров в секунду. Головка самонаведения позволяет 40Н6 уничтожать самолеты за пределами радиовидимости наземных локаторов.
Ракета разработана машиностроительным конструкторским бюро «Факел», серийное производство организовано на московском машиностроительном заводе «Авангард». Российские военные рассчитывали получить оружие в начале 2010-х годов.
В настоящее время используемые зенитные ракеты комплекса С-400 (9М96, 48Н6, 48Н6ДМ) обеспечивают поражение целей на дальности до 250 километров.
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