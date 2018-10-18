Россия обогнала всех по гиперзвуковому оружию

Россия обогнала конкурентов в сфере создания гиперзвукового оружия

Президент России назвал «очевидным фактом» первенство России в сфере создания Гиперзвукового оружия.

«Мы точно совершенно, это очевидный факт, эксперты это понимают, осознают, мы обогнали всех наших, так скажем, партнеров и конкурентов в этой сфере. Высокоточного гиперзвукового оружия пока ни у кого нет. Некоторые планируют испытать его через полтора-два года, а у нас на вооружении стоит. Это высокотехнологичное современное оружие, в этом смысле мы чувствуем себя уверенно», — сказал президент.

Ранее Путин сообщил, что комплекс «Авангард» поступит на вооружение российской армии в ближайшие месяцы.

О новейших типах гиперзвукового оружия президент России рассказал в ходе своего послания Федеральному собранию в марте текущего года.

Президентом были представлены комплексы «Кинжал», «Авангард», «Буревестник», боевой лазер Пересвет и подводный беспилотник с ядерной силовой установкой.