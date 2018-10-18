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МиГ-31 нашли замену
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В Минобороны запланировали разработку самолета на замену МиГ-31 

Деловая газета «Взгляд» 18 октября 2018
Фото: РИА Новости
Документация по созданию перспективного авиакомплекса на замену МиГ-31 отправлены в российское Минобороны, ведомство проведет конкурс на создание самолета. сообщил главный конструктор ОАК Сергей Коротков.
«Все материалы переданы в министерство обороны, они сейчас организуют конкурс проекта дальнего перехвата», — ответил конструктор на вопрос о разработке перспективного авиационного комплекса дальнего перехвата, передает ТАСС.
Коротков не рассказал, когда планируется объявить конкурс.
Ранее СМИ сообщали, что российские МиГ-31 могут получить возможность сбивать спутники.
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