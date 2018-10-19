Приоткрыта тайна супертанка для войны с НАТО

У новейшего российского танка Т-14 «Армата» был перспективный предшественник, способный уничтожать бронетехнику противника издалека, не давая шанса открыть ответный огонь. Разработки не имевшей мировых аналогов боевой машины были заморожены, так как руководству Минобороны «Армата» показалась более дешёвой и практичной. Это была большая ошибка Анатолия Сердюкова и его команды, полагают эксперты.

«Воскрес» первый образец Т-95https://t.co/2JWPuCLk85 pic.twitter.com/TJgKKyeYP4— TOPWAR (@topwar_ru) 17 октября 2018 г. Независимый эксперт в области бронетанковой техники, блогер Алексей Хлопотов опубликовал фото опытного образца танка Т-95. На снимке хорошо видны основные особенности машины, так и не пошедшей в серию: необитаемая башня (как и на Т-14 «Армата», экипаж Т-95 размещается в бронекапсуле в носовой части), а также сверхмощная 152-миллиметровая пушка 2А83. Также виден радар на башне, «коробка» прицела на её боковой части и контейнеры с зарядами комплекса активной защиты (КАЗ) «Штандарт». Сверху на башне танка установлена 30-миллиметровая вспомогательная автоматическая пушка 2А42, используемая в качестве вспомогательного вооружения.

Основной боевой танк Т-95 (Объект 195) создавался в 1990-2010 годах в рамках опытно-конструкторских работ «Совершенствование-88» при головной роли АО «Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения» и АО «Научно-производственная корпорация „Уралвагонзавод“ ». Всего было построено три комплектных опытных образца машины. Подробные характеристики перспективного танка засекречены. Сообщалось, что боевая машина на тот момент не имела аналогов и по основным параметрам превосходила все основные боевые танки «условного противника» — стран НАТО . В 2010 году программа была закрыта в пользу создания боевых машин на платформе семейства «Армата».

Алексей Хлопотов рассказал News.ru, почему военным приглянулась «Армата» и почему отказ от Т-95 был большой ошибкой.

— Насколько оправданной была остановка работ над Т-95?

— Решение было продиктовано личными амбициями и политическими факторами, но оно было абсолютно нерациональным с точки зрения технологий. Да, разработка Т-95 началась с 1990-х годов и к моменту закрытия проекта многие элементы машины, в частности, электронная начинка, основывавшаяся на разработках 1980−1990-х годов, системы управления и прицельная оптика, устарели. Но ещё в 2010 году машину можно было постепенно модернизировать в ходе серийного производства. Необходимо было ставить этот танк в серию, для этого нужно было принять политическое решение, но оно принято не было. В итоге было потеряно время, и сейчас уже поздно, танк устарел. Это большая ошибка, сделанная во времена министра обороны Сердюкова.

— Так почему в итоге предпочли «с нуля» начать создавать «Армату»?

— Изначально предполагалось, что «Армата» будет легче и дешевле, чем Т-95, но в итоге всё получилось с точностью до наоборот. Во всяком случае, Т-14 получился дороже по цене.

— Чем отличается Т-95 от Т-14?

— Коренное отличие Т-95 от «Арматы» в идеологии. Машина создавалась под концепцию «длинной руки» — её орудие могло уничтожить танки противника на максимальной дальности, ещё до того, как те могут дать ответный выстрел. Причём практически все виды тяжёлой бронетехники противника должны были уничтожаться гарантированно, с первого выстрела. Для этих целей испытывались различные способы целеуказания, в том числе и внешнего (с использованием беспилотников). Самое главное, у машины была пушка калибра 152 мм. Сверхмощное орудие позволяло уничтожать любые танки на дальности прямого выстрела в пять километров. Эта машина-истребитель вражеской бронетехники. Для сравнения, американские M1 Abrams («Абрамс») в бою «работали» на расстоянии максимум в три километра. То есть Т-95 мог уничтожать современные танки издалека, не давая им шанса ответить. На «Армате» сейчас установлена новая пушка калибра 125 мм. Она может так же, как и орудие «Абрамса», поражать бронированные цели на расстоянии до трёх километров. То есть, в отличие от Т-95, речь идёт о паритете, а не о преимуществе. В то же время при создании Т-14 конструкторы заимствовали некоторые элементы Т-95: «лафетную» компоновку с необитаемой башней, а также автомат заряжания, который был переделан под снаряды меньшего калибра.